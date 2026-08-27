'Nefes aldıkça özleyeceğim' dediği kocasının yanı başında mezarını çoktan hazırlatmış... Ebedi aşıklar ölümde buluştu

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İşte ölümüyle sadece ailesini değil milyonlarca hayranını yasa boğan Dolly Parton da bunlardan biri...
Gizlice mücadele ettiği kanser nedeniyle önceki gün 80 yaşında hayata veda etti Parton. Zaten kocası Carl Thomas Dean'in 17 ay önceki ölümünden sonra bir türlü toparlanamamıştı şarkıcı.
Sonunda daha ilk gençlik yıllarından beri birbirlerine gönül veren çift, ölümde buluştu...
Hem de 17 ay önce 82 yaşında hayata veda eden kocası Carl Thomas Dean'in yanı başında uyuyacak ebedi uykusunu.
Bir başka deyişle miras konusunda bile "Bu işleri önceden düzenlemek lazım. Ailemin benim yüzümden kavgaya tutuşmasını istemem" diyen Parton, ölümünden sonrası için hazırlıklarını da tamamlamış.
DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTIĞI TOPRAKLARDA
Kocasının toprağa verildiği, Dolly Parton'ın da yakın zamanda edebi yolculuğuna uğurlanacağı bu kabristan Woodlawn Memorial Park'ta bulunuyor.
Parton'ın doğduğu topraklarda yer alan kabristan, şarkıcının yarım asırdan fazla hayatını sürdürdüğü Hollywood'un ışıltısından, pırıltısından uzak sakin bir köşe.
Bu arada Dolly Parton'ın, cenaze töreninde hangi şarkıyla uğurlanmak istediği de ortaya çıktı.
Parton bu çok eski ilahiyi neden sevdiğini de 2014 yılında Entertainment Weekly'ye verdiği bir röportajda anlatmıştı: "Bu kilise şarkısı, eğer bir daha asla karşılaşamazsak o güzel kıyıda buluşacağımız günü anlatıyor. Büyüleyici güllerin sonsuza kadar açtığı ve ayrılığın olmadığı yerde.." demişti.
ÇAMAŞIRHANEDE BAŞLAYAN AŞK
Dolly Parton'ın kocasının yanında toprağa verilmesinin neden bunca insanı bu kadar duygulandırdığına gelirsek... Bu sıradan bir "aile kabristanı" meselesi değil çünkü.
Dolly ile Carl'ın daha ilk gençlik yıllarında ilginç bir şekilde başlayan, sonra evlilikle taçlanan aşkının dokunaklı olması asıl neden.
Carl, Dolly'yi gördü ve ona hemen vuruldu. Sonra yanına gidip birlikte yürüyüş yapmayı önerdi.
Parton yıllar sonra verdiği röportajda bu teklifi kabul etmediğini, çünkü o zamanlarda bunun tehlikeli olduğunu söyledi.
BİR HAFTA SONRA ONU AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Ama ertesi gün için Dolly, bu genç adamı yeğenine baktığı yere yani ablasının evine çağırdı. İki genç o evin verandasında buluştular. Carl Thomas, bir hafta boyu her gün o evin verandasına gitti Dolly'yi görmek için.
Daha sadece bir haftadır görüşüyorlardı ki Carl, Dolly'yi ailesiyle tanıştırdı.
Dolly Parton ile Carl Dean, 1966 yılında evlendiler.
O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçekten de evlilik yeminlerini ettikleri gün olduğu gibi 'hastalıkta sağlıkta' iyi günde kötü günde hep birbirlerinin yanında oldular.
DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ GİZLİCE EVLENDİLER
Evlendiler evlenmesine ama işin o kısmı biraz zorlu oldu.
Dolly ve Carl Thomas Dean iki yıl flört ettiler. Sonra Dean sevgilisine evlenme teklif etti. O sırada Dolly Parton da müzik kariyerinde yükselmeye çalışıyordu. İşte tam da düğün hazırlıkları sırasında Dolly ile Carl'ı kararsız bırakan bid gelişme oldu.
Şarkıcının menajeri Fred Foster ona evlenmemesi gerektiğini söyledi. Parton bu konuyu şöyle anlattı: "Bana evlenmememi söyledi. Eğer bunu yaparsam albümün tanıtımı sırasında zorluk çıkacağını ileri sürdü."
Yine de bu durum genç aşıkların evlenmesini engellemedi.
Her ne kadar öyle gösterişli bir tören olmasa da Dolly Parton ile Carl Thomas Dean gizlice evlendiler. Nikahlarında görevlilerle birlikte sadece üç kişi vardı. Bunlardan biri de Dolly Parton'ın annesi Avia Lee Owens'tı.