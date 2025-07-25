Ünlü şarkıcı Malta’da evlenmişti… Dillere destan gelinliği 15 kiloymuş!

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Mutlu çift o zamandan beri görkemli yaz düğünlerinin ayrıntılarını meraklı hayranlarına anlatıyor, bir yandan da taze evliler olarak mutlu hayatlarını yaşamaya devam ediyor.

8 YILLIK AŞKTA MUTLU SON!

2016’da tanışan ve kısa süre sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Delta Goodrem ve müzisyen Matthew Copley Malta’da evlenmişti.

Ünlü çift düğün mekanı olarak 2023'te nişanlarını da yaptıkları Malta'daki bu muhteşem oteli seçtiler

Düğün mekanı olarak Kraliçe Elizabeth’in de çok sevdiği ve bu özelliğiyle ünlenen beş yıldızlı tarihi bir otelde evlenen çift nişanlarını da burada yapmıştı.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜN, DİLLERE DESTAN GELİNLİK...

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Üç gün üç gece süren düğün kutlamalarının en güzel anlarını Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcının gelinliği Paolo Sebastian tasarımıydı ve Delta Goodrem için özel olarak dikildi.

Delta Goodrem'in giydiği bu gösterişli gelinliğin tam 14,5 kilo çektiği ortaya çıktı

Bu muhteşem gelinliğin tamı tamına 14,5 kilo olduğu da düğünden sonra ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı bu ağır gelinliği büyük bir zarafetle taşımakla kalmadı düğün eğlencesinde tüy gibi hafifmişçesine bol bol da dans etti.

NİŞANLANDIKLARI YERDE EVLENDİLER

40 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 44 yaşındaki gitarist evlendikleri yerde nişanlanmış, Matthew Copley sevgilisine evlenme teklif ettiği bu romantik otelden çok etkilenince düğünün de burada olmasını istemişti.

İkisi de müziğe gönül veren nülü aşıklar 2016’da bir turne sırasında tanışıp 2017’de aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini başlarda gizli tutsalar da 2018’de öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı ve artık saklanmaktan vazgeçtiler.

Delta Goodrem'in gelinliği Fransız tülünden dikilmişti ve kuyruğu da iki buçuk metreydi

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İKİ MÜZİSYEN BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

COVID-19 karantinaları sırasında, Delta ve Matthew evlerinden "Bunkerdown Sessions" adı altında canlı mini konserler vererek hayranlarıyla paylaştılar. Bu videolar onların hem ne kadar aşık ve mutlu olduğunu hem de birlikte ne kadar iyi çalıştıklarını kanıtlıyordu.

Ünlü şarkıcı tüm hafta sonuna yayılan kutlamalarda hepsi beyazın farklı tonlarında birçok farklı elbise giydi

Matthew Copley, Delta Goodrem'e Malta'da gün batımında romantik bir ortamda evlenme teklifi etti. Delta bu haberi Instagram'dan "En iyi arkadaşım bana evlenme teklif etti" notuyla duyurmuştu.

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Çift en sonunda aynı yerde evlenerek aşklarını nikah masasına taşıdı.

Delta Goodrem muhteşem gelinliğinin tasarımının 3 ay sürdüğünü söylemişti... Gelinliğin dikimi de 20 günden fazla sürdü...

Gösterişli gelinliğe çiftin düğün tarihleri, bir çift kuğu ve melek figürü de işlenmişti

*Çiftin düğün fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Matt Porteous çekti

*Kaynak: Delta Goodrem Instagram