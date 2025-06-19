Ünlü şarkıcı kızını geçen yıl evlendirmişti... Düğünümüzde sen de bizimleydin! İlk aile pozu

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İşte bir zamanlar çalkantılı hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı daha geçen ay bu duyguyu ilk kez tattı. Geçen yıl kendi elleriyle evlendirdiği kızı ona bir torun verdi. Üstelik de ilk torunu onu onurlandırmak için ünlü dedesinin adını bile taşıyor.

İşte ünlü şarkıcının güzel kızıyla damadı yeni doğan bebekleriyle ilk Anneler Günü'nü de kutladı... Mutlu anlarını da sosyal medyadan paylaştı ünlü şarkıcının kızı.

Genç çiftin ilk bebeği bu yılın mart ayında dünyaya geldi.

Hayatının en güzel anılarını biriktiren bu şanslı ve genç anne Eminem'in kızı Hailie Jade…

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers III olan Eminem, kızı Hailie Jade'i geçen yıl Ewan McClintock ile evlendirmişti. Sonradan kendisinin itiref ettiğine göre düğününde de hamileliğinin ilk dönemindeydi Hailie Jade. Bunu da kocası, kendisi ve yakın bir arkadaşından başka kimse bilmiyordu.

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İLK BABALAR GÜNÜ

Sonunda Hailie Jade ve Ewan McClintock'ın ilk bebeği Eliot Marshall McClintock, mart ayının 14'ünde dünyaya gözlerini açtı. Hailie, biraz gecikmeyle de olsa onun doğumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen ay oğluyla birlikte ilk Anneler Günü'nü kutladı. Bunun şerefine bir de sosyal medya paylaşımı yaptı genç anne.

Şimdi de sıra ilk Babalar Günü'nü kutlayan kocası Ewan MCClintock'a geldi... Üstelik bu kez çift, ilk aile pozunu da verdi. Hailie de o anları sosyal medya sayfasından paylaştı..

Çiçeği burnunda anne kocasına "Seni baba haline gelirken görmek en güzel deneyim. Bu ilk üç ay sevgiyle doluydu...Uykusuz geceler ve birlikte öğrenmeyle doluydu...Babalar Günü'n Kutlu Olsun" diye seslendi kocasına.

Hailie Jade, babası Eminem'in Temporary adlı şarkısı için çekilen klipte rol aldı. O sırada da Eminem'e arkasında 'Büyükbaba' yazan bir sweatshirt ile bir de ultrason görüntüsü verdi. Böylece mutlu haberi herkes duydu.

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Minik bebeğin üç ayda ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.





DÜĞÜNÜNDE BEBEĞİ KARNINDAYDI

Eminem'in iki kızından biri olan Hailie Jade ile Evan McClintocK, geçen yılın mayıs ayında dünya evine girdi. Kızının mutlu gününde yanında yer alan ünlü şarkıcı düğünde onunla bir de duygu dolu bir dans gösterisi sergiledi.

Düğünün üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez Hailie Jade ile Evan McClintock'un bir bebek bekledikleri duyuldu.

Hailie Jade de Brittany ile birlikte sunduğu Just A Little Shady adlı podcast yayınında düğününde hamile olduğunu itiraf etti.

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Bu durumu konuklardan saklamak için büyük bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi genç kadın.

GEÇEN YIL EVLENDİLER

Hailie Jade ve Evan McClintock, geçen yılın mayıs ayında evlendi.

Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

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Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

Kocası, dört yıllık evliliğin üç yılında ihanet etti... Ünlü şarkıcının ruhu bile duymadı...