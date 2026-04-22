Haberin DevamÄ±

Bu sÃ¶zler mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ gruplarÄ±ndan Blur'un solisti Damon Albarn'a ait... Kendisinin bu kadar ÅŸÃ¶hreti ve elbette serveti varken tek kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ± da ona uygun bir ÅŸekilde geliÅŸti.

Ama 57 yaÅŸÄ±ndaki Albarn, artÄ±k 26 yaÅŸÄ±na gelen kÄ±zÄ± Missy'nin, dÃ¼nyayÄ± tanÄ±masÄ±, her yerin bir diÄŸerinden farklÄ± olduÄŸunu anlamasÄ± ve Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in Kuzey Kore'ye tatile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Adam Buxton'Ä±n podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Damon Albarn, Kim Jong-un'un sert yÃ¶netimi altÄ±ndaki bu Ã¼lkeye aile tatiline gitmesinin nedenini "FarklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri daha iyi anlamasÄ±nÄ± istiyorum" diyerek aÃ§Ä±kladÄ±.

Albarn, bazÄ± aÃ§Ä±lardan kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± fazlasÄ±yla kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendini suÃ§lu hissettiÄŸini saklamadÄ±. Ama yine de kÄ±zÄ± Missy'ye bu konuda biraz sert davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

Damon Albarn "Kuzey Kore'ye ailece tatile gidiyoruz "diye konuştu.

KÄ±zÄ± Missy'yi, bÃ¶ylesine sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir yere gÃ¶tÃ¼rmesinin bir baÅŸka nedenini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "Belki de kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndaki birÃ§ok insandan farklÄ± olarak politik aÃ§Ä±dan daha bilinÃ§li olabilir."

Bu arada sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kÄ±zÄ± Missy de bu konuda Albarn'Ä± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Albarn'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Missy, yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyada olup bitenlere karÅŸÄ± ne kadar ilgisiz olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã¼zÃ¼lÃ¼yor.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Damon Albarn, Kuzey Kore'ye ilk kez 2013 yÄ±lÄ±nda gitti. Bu gezi de Blur'un 2015'te yayÄ±nlanan The Magic Whip albÃ¼mÃ¼ndeki Pyongyang ÅŸarkÄ±sÄ±na ilham kaynaÄŸÄ± oldu.

Albarn, Kuzey Kore'yi "Ã‡Ä±lgÄ±n bir bÃ¼yÃ¼ altÄ±nda yaÅŸayan normal insanlarla dolu" diyerek nitelendirdi. Orada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ±n da gerÃ§ekten iyi ve samimi olduklarÄ±nÄ± ekledi.Â

Haberin DevamÄ±

Damon Albarn, kÄ±zÄ± Missy'nin dÃ¼nyayÄ± Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in onu bÃ¶yle sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir rotada tatile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bu arada Damon Albarn'n 45 milyon dolar serveti olduÄŸunu, kÄ±zÄ±nÄ±n da bu koÅŸullarda Ã§ok rahat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapmak gerekirse Kuzey Kore diÄŸer gezi rotalarÄ± kadar kolay bir Ã¼lke deÄŸil. Ãœlkeyi ziyaret eden yabancÄ±lara bir dizi sert kÄ±sÄ±tlama uygulanÄ±yor. YanlarÄ±nda bir yerel rehber bulunmasÄ± gerekiyor. Hatta bazÄ± Ã¶nemli ve Ã¼lke aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik noktalarda fotoÄŸraf Ã§ekmeleri bile yasaklanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Damon Albarn'Ä±n kÄ±zÄ± Missy, Suzi Wistanley ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Albarn ile Winstanley, 25 yÄ±l birlikte olduktan sonra 2023 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.