Ünlü şarkıcı İstanbul konseriyle turnesini tamamladı, kötü haberi verdi: Sessizlik yanlış anlaşılır... Ben hastayım!

Fakat son iki gündür yine gündemin ilk sırasında olmasının nedeni bambaşka... Timberlake, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorununu açıkladı. 44 yaşındaki şarkıcı yaptığı Instagram paylaşımında "Ben hastayım" dedi.

Forget Tomorrow adlı dünya turnesini İstanbul'da tamamlayan Justin Timberlake paylaşımında Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

LYME HASTALIĞI TEŞHSİ ALMIŞ

Timberlake paylaşımında "Bu, yaşadığım en eğlenceli, duygusal, tatmin edici, fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman da yorucu deneyimdi" diyerek turnesini değerlendirdi.

Sonra da paylaşımını şu satırlarla sürdürdü: "Diğer şeylerin yanı sıra, bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordum. Bana Lyme hastalığı teşhisi kondu. Bunu bana üzülmeniz için söylemiyorum, perde arkasında neler yaşadığıma biraz ışık tutmak için söylüyorum."

Timberlake uzun paylaşımında şu satırlara da yer verdi: "Bu hastalığı yaşadıysanız veya bu hastalığa yakalanmış birini tanıyorsanız, bununla yaşamanın hem zihinsel hem de fiziksel olarak amansızca yıpratıcı olabileceğinin farkındasınızdır. Teşhisi ilk aldığımda kesinlikle şok oldum. Ama en azından sahnede neden yoğun bir ağrı çektiğimi veya sadece çılgınca bir yorgunluk hissettiğimi artık anlayabiliyorum."

ÖNCE TURNESİNİ İPTAL ETMEK İSTEMİŞ

Paylaşımında yazdığına göre Timberlake, hastalığını öğrendiğinde önce turneyi iptal etmeye karar verdi. Ama sonra da bu durumu çözebileceğini düşündü. Bunu da şöyle anlattı ünlü şarkıcı: "Sahneye çıkmanın bana verdiği keyfin, vücudumun hissettiği geçici stresten çok daha ağır bastığına karar verdim. Devam ettiğim için çok mutluyum."

Bu şekilde sadece kendine zihinsel dayanıklılığını kanıtlamakla kalmadığını aynı zamanda seyircileriyle unutulmaz anılar biriktirdiğini de satırlarına ekledi.

BELLA HADİD DE AYNI HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Aslına bakılırsa Lyme hastalığı gösteri dünyasının çok ünlü bir isminde de bulunuyor: Top model Bella Hadid… Sadece kendisi değil annesi Yolanda da bu hastalıkla mücadele ediyor Hadid'in. Ünlü model zaman zaman bu konuda yaşadığı zorlukları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor zaten.

Hadid bundan iki yıl önce bütün yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden anlatmıştı...

Bella Hadid'in anlattığına göre, geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluştu. Üstelik orayla sınırlı kalmadı yanındaki dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeye başladı. Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" dedi. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012 yılından bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.

FIRSATÇI BİR HASTALIK

Top model takipçilerine şöyle seslendi: " Vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor" dedi.

Bella Hadid, herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini sözlerine ekledi o paylaşımda. Bazen fazla çalışmanın, ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı günler sorun olmuyor. Ama baz günler zor."

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

LYME HASTALIĞIYLA YAŞAMAK ZORUNDA

Bella Hadid, Lyme hastalığının kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında başka bir paylaşımda anlatmıştı. Hastalığı nedeniyle sık sık baş ağrıları, beyin sisi, uykusuzluk, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi ve anksiyete hissettiğini anlattı.

Üstelik Lyme hastalığının bazı belirtilerini hayatının her gününde hissettiğini sözlerine ekledi. Söylediğine göre bunlar arasında kas spazmları; eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve yürüme güçlüğü. Yani bir başka deyişle uzaktan bakıldığında son derece sağlıklı görünen Bella Hadid, hemen hemen her gün bu acıları yaşıyor.

HER GÜN TEDAVİSİ OLMAYAN ACILAR ÇEKİYORUZ

Bella Hadid, söylediğine göre bu belirtilerin en az 10 tanesini her gün yaşıyor. Üstelik 14 yaşından bu yana. Ama 18 yaşını geçtikten sonra hastalığın belirtileri daha baskın bir şekilde kendini göstermeye başladı, daha saldırgan bir hale geldi.

Hadid, Lyme hastalığının kendisine yaşattıklarını "Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyoruz. Doğrusu, görünmez hastalık" sözleriyle özetledi. Bu hastalığa yakalananların nasıl zorluklar yaşadığını gözler önüne serdi.

ANNESİ VE KARDEŞİNİN DE SORUNU: Bella Hadid'in mücadele ettiği Lyme hastalığı annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid'de de var. Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" bu hastalıkla 2012 yılından bu yana mücadele ediyor Bella Hadid. Bu, kene ısarması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlandı.





ANNESİ YOLANDA KİTAP BİLE YAZDI

BELLA HADİD'in annesi Yolanda da uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hatta yaşadıklarını ‘Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease’ (Bana İnanın: Lyme Hastalığının Görünmez Engeliyle Savaşım) adlı kitabında da satırlara döktü.

2016 yılında piyasaya çıkan bu kitabına Yolanda Hadid'in kızı Bella da o dönemde şunları söylemişti. Annemle çok gurur duyuyorum. Bu kitap senin için inanılmaz bir günü işaretledi. Seni yatağında görür ve geçtiğimiz 5 sene boyunca şunu düşünürdüm: Neden böyle bir şey bu meleğin başına geldi? Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşünür ve kendi kendime ağlardım.’

Müzik dünyasının bir başka ünlüsü Justin Bieber'ın da Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini not düşelim.