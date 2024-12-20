Ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı… İki hafta arayla iki bebek haberi geldi!

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37 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Joss Stone, geçen sene ekim ayında yıllardır birlikte olduğu müzisyen Cody DaLuz’la evlenmişti.

Joss Stone ve geçen sene evlendiği eşi Cody DaLuz ailelerini büyütüyor

GİZLİCE EVLENİP GELİNLİK NİYETİNE BEYAZ ELBİSE GİYMİŞTİ

Uzun yıllardır birlikte olan çift iki çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra sürpriz bir karar vererek ve kimselere duyurmadan gizlice evlendiler.

Hatta Joss Stone sonradan düğün stresi yaşamamak için bu özel güne kimseleri davet etmedi ve dolabındaki alelade beyaz bir elbiseyle evlendiğini itiraf etti.

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İKİ ÇOCUKLU ÇİFTE İKİ HAFTA İÇİNDE İKİ BEBEK MÜJDESİ!

Joss Stone, Cody DaLuz’dan Ocak 2021’de kızı Violet Melissa’yı, Ekim 2022’de ise oğlu Shackleton Stoker’ı doğurdu. İngiliz olmasına rağmen kocasının memleketine taşınan ve ailesiyle ABD, Nashville’de yaşayan şarkıcı hayatına damga vuran iki büyük mutluluğu iki hafta arayla yaşadı.

Ünlü şarkıcı her zaman çok çocuk istediğini ve büyük bir aile kurmayı hayal ettiğini söylüyordu... Bu hayaline ise hiç beklemediği şekilde kavuştu

Stone, 2022 yılında oğlu Shackleton'ı kucağına almadan önce düşük yaptığını açıklamış ve “Gerçekten korkunçtu çünkü o benim bebeğimdi ve pek çok kadının bunu yaşadığını biliyorum. Çok zordu. Üstesinden gelebileceğiniz bir şey değil. Bununla yaşamak zorundasınız.” demişti.

Üç çocuklu ünlü çifte dördüncü çocuk geliyor

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YENİ DOĞMUŞ BİR ERKEK BEBEĞİ EVLAT EDİNMİŞLERDİ

İki çocuklarına bir kardeş isteyen ünlü çift belki de bu korkunç deneyimden sonra çekindiklerinden belki de hayata şanssız başlamış bir çocuğa yuva olmak istediklerinden bu ayın hemen başında bir erkek bebeği evlat edindiklerini açıklamışlardı.

Kocasıyla birlikte Bear isimini verdikleri bir erkek bebek evlat edindiklerini açıklayan Joss Stone onunla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp “Buna hâlâ tam olarak inanamıyoruz. Bu küçük adama büyük bir aşkla bağlıyız.” yazmıştı hayranlarına.

Joss Stone daha iki hafta önce evlat edindikleri oğullarıyla bu pozları paylaşıyordu

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BİR KARDEŞ DAHA YOLDA

Çift tam da bu üç çocuklu yeni hayatlarına alışmaya çalışırken Joss Stone büyük bir sürpriz daha yaparak hamile olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı evlat edindikten tam iki hafta sonra hamile olduğunu öğrendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Joss Stone (@jossstone)'in paylaştığı bir gönderi

Yaptığı gebelik testinin pozitif sonuç verdiğini ve o anda yaşadığı büyük şaşkınlığı sosyal medyadan paylaşan Stone ağzı açık ve kolları başının üzerinde muzaffer bir pozda elinde hamilelik testini tutarken çekilmiş görüntüsünü paylaşarak “Dürüst olmak gerekirse. Şok olmak yetersiz bir ifade. Artık hiçbir şey ve hiç kimse sevincimizi alamaz. Çok mutluyuz !!!!” yazdı.