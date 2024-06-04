Ünlü şarkıcının eski asistanı dava açtı: 'Maaşına zam yapacağım' dedi... Beni sürekli taciz etti

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Kardashian'dan boşandıktan sonra evlendiği eski çalışanı Bianca Censori'yi kendi isteklerini uygulayan, kendi istediği gibi giydirdiği ileri sürülen West hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı.

Bunu yapan kişi de yine eski çalışanlarından biri olan Lauren Pisciotta.

Kanye West'in eski asistanı olan Pisciotta'nın Page Six tarafından ele geçirilen dava dosyasında da dudak uçuklatan iddialar yer alıyor.

Genç kadının ileri sürdüğüne göre Pisciotta, Kanye West ile birlikte çalışmaya 2021 yılının temmuz ayında başladı.

West'in Yeezy adını verdiği moda koleksiyonu üzerinde çalışmak için anlaşan ikilinin o dönemde üzerinde anlaştığı başka bir madde daha vardı. Pisciotta, haftada 7 gün ve 24 saat çalışacaktı. Bunun karşılığında da yılda 1 milyon dolar kazanacaktı.

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SÖZ VERDİĞİ PARAYI ÖDEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Genç kadın, ileri sürdüğüne göre o sırada Only Fans adlı site için içerik üretiyordu. Fakat West'in isteği üzerine o hesabını kapattı.

Bunun karşılığında Kanye West de ücretini yıllık 2 milyon dolara çıkardı. Ama Pisciotta'nın iddiasına göre bu ücret kendisine hiç ödenmedi.

Bu arada 2022 yılında Lauren Pisciotta, birlikte çalıştığı ekibin başına getirildi. O sırada da West, genç kadının yıllık ücretini 4 milyon dolara çıkardı. Ama sadece bir ay sonra da onu işten çıkardı.

O sırada da Pisciotta'nın ileri sürdüğüne göre kendisine 3 milyon dolar tazminat önerildi. Fakat bu para hiç ödemmedi. Genç kadın şimdi olumsuzluklarla rolu çalışma ortamı ve kendisine yönelik tacizkar davranışlar nedeniyle West'ten tazminat istiyor.

Lauren Pisciotta'nın dava dokümanlarında yer alan iddiasına göre bir süre sonra Kanye West'in kendisine yönelik tacizleri başladı.

West, genç kadına kaba mesajlar göndermeye başladı. Ayrıca Kanye West, asistanı olarak işe aldığı kadına fantezilerini anlatmaya başladı. Bir keresinde de telefonda konuşurken cinsel eylemde bulundu.

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Kanye West yeni karısı Bianca Censori'yi bir kuklaya çevirdiği iddiasıyla da konuşuluyor.

West, 2014 yılında Kim Kardashian ile evlendi. Dört çocuk sahibi olan çiftin evliliği, 2022 yılında resmen sona erdi.