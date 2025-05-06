ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸten yine kurtulamadÄ±... DÃ¶rt aydÄ±r evimden Ã§Ä±kmadÄ±m... AklÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rmak Ã¼zereyim

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Ama Ã¶yle olmadÄ±...

Ã–zel hayatÄ±ndaki Ã§alkantÄ±lar ve skandallar birbirini izledi... Ä°lk kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±rken aradan yÃ¼z yÄ±llar geÃ§se unutulmayacak olaylarÄ±n kahramanÄ± oldu.Â

Herkes onun durulup oturmasÄ± iÃ§in yaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemesini beklemeye baÅŸladÄ±. Elbette yine herkes yanÄ±ldÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla yaÅŸ almasÄ±nÄ±n bile derdine derman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±... Ãœstelik hayranlarÄ±nÄ± da bir kez daha Ã¼zdÃ¼.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla herkes Britney Spears'tan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±...

GeÃ§miÅŸi nice skandalla, kariyer Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸleriyle dolu olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla aslÄ±nda sadece yÄ±llarÄ±n geÃ§tiÄŸini ama kendisinin hiÃ§ deÄŸiÅŸmediÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Spears, Ã¼zerinde tuhaf bir kÄ±yafetle yine aynÄ± tuhaflÄ±kta bir dans gÃ¶sterisi sergilediÄŸi bir video paylaÅŸtÄ± Instagram sayfasÄ±ndan.

Orada sarf ettiÄŸi sÃ¶zler de yine tÃ¼yleri diken diken etti.Â



KonuÅŸmasÄ±na "MeraklanmayÄ±n kÄ±zlar, bu benim yaz mevsimim" diye baÅŸladÄ± Spears. ArdÄ±ndan da Ã¼zerindeki tuhaf kÄ±yafetle dansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda "DÃ¶rt aydÄ±r evimden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±m. AklÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rmak Ã¼zereyim" dedikten sonra baÅŸka anlamsÄ±z sÃ¶zler sarf etti.

"Elmaslar bir genÃ§ kÄ±zÄ±n en iyi arkadaÅŸÄ±dÄ±r. Ama elmas bir elbise benim en iyi gÃ¼nahÄ±m olacak. Ama hukuk okumak Ã¼niforma giymeyi gerektirir. Sadece bulunduÄŸunuz yere uygun giyindiÄŸinizden emin olun."

Britney Spears, bu birbiriyle ilgisi yok gibi gÃ¶rÃ¼nen sÃ¶zleriyle ne demek ne anlatmak istediÄŸine de bir aÃ§Ä±klÄ±k getirmedi.

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HAYRANLARI YÄ°NE ENDÄ°ÅžELENDÄ°

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¶zleri iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, dÃ¶rt aydÄ±r evinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi oldu. Ama hukuk Ã¶ÄŸreniminden sÃ¶z etmesi de akÄ±llara "Acaba Britney hukuk eÄŸitimi almaya mÄ± karar verdi?" sorusunu getirdi.



2000'lerin baÅŸÄ±nda kariyerine hÄ±zlÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ± 43 yaÅŸÄ±ndaki Spearsâ€¦ O sÄ±rada gencecikti. Hem kariyeri hem de aÅŸk hayatÄ± Ã§ok ilgi Ã§ekti.

Ama erkenden ÅŸÃ¶hreti bulan birÃ§ok kiÅŸinin akÄ±beti onun da yakasÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±.

Ã‡Ä±lgÄ±n gibi bir Ã¶zel hayat yaÅŸadÄ±, nice skandala imzasÄ±nÄ± attÄ±. Kariyeri Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ sÃ¼recine girdi.

Spears, 2008 ile 2021 arasÄ±nda babasÄ± Jamie'nin vesayeti altÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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BABASININ VESAYETÄ°NDEN ZOR KURTULDU

Bu sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nÄ±n ve mali varlÄ±klarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ kendisinde deÄŸil, babasÄ±ndaydÄ±. Sonradan bu durumdan kurtulup Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtu Britney Spears.



Bu vesayetin ÅŸartlarÄ± da zorluydu aslÄ±nda.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Britneyl Spears'Ä±n doÄŸum kontrolÃ¼nden evini deÄŸiÅŸtirmesine kadar hayatÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n konularda babasÄ±ndan onay almasÄ± gerekiyordu. Spears, milyon dolarlÄ±k serveti de dahil bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yeniden eline geÃ§irdi.

Britney Spears ve Sam Asghari, 2022 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat bir yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±lar. BoÅŸanmalarÄ± da 2024 yÄ±lÄ±nda resmen tamamlandÄ±.

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'BEKARLIK NE TUHAF BÄ°R ÅžEY' DEMÄ°ÅžTÄ°

Spears boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu durumun kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±.



Britney Spears, uzun bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ± ve takipÃ§ileriyle dertleÅŸti. O paylaÅŸÄ±mda "Bekar olmak Ã§ok tuhaf bir ÅŸey" diye yazdÄ±.

ArdÄ±ndan da hayatÄ±nÄ±n muhasebesini yapmak ve geriye dÃ¶nÃ¼p hem iyi hem kÃ¶tÃ¼ anlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in ne kadar Ã§ok vakti kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.



Spears paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir baÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± bu son dÃ¶neme kadar kendi kendisiyle hiÃ§ bu kadar faydalÄ± bir ÅŸekilde konuÅŸmamÄ±ÅŸ olduÄŸunu fark etti yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

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BaÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan Ã§ok Ã§abuk yÃ¶nlendirildiÄŸini satÄ±rlarÄ±na ekledi. Ama bu yalnÄ±zlÄ±k sÃ¼recinde bu konuda da kendini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini yazdÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

Britney Spears, her ne kadar bekarlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±yla ilgili bir muhasebe yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtse de "Bekar bir kadÄ±n olarak her gÃ¼n aynÄ± ÅŸeyi yapmanÄ±n sÄ±kÄ±cÄ±" olduÄŸunu satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Yine de sonuÃ§ olarak bugÃ¼n sahip olduÄŸu hayattan gurur duyduÄŸunu belirtti. "HayatÄ±mÄ± nasÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m beni ilgilendirir. Buna o kadar Ã§ok insan mÃ¼dahale etti ki. Ama hayatta bencil olmanÄ±n o kadar da bÃ¼yÃ¼k bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek ve bundan keyif almak harika" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.Â