Ünlü şarkıcı canıyla uğraşırken bir ağır darbe daha yedi... 'Kanser teşhisi alınca nişanlım terk etti... Zaten ünlü bir oyuncuyla ilişkisi varmış

Haberin Devamı

Ciddi hastalıklar mesela... Zorlu bir süreç gerektiren bu tür durumlarda taraflardan biri bu yükü taşıyamayacağını düşünür ve kendi yoluna gider.

İşte 2006 yılında meme kanserine yakalanan, ama verdiği mücadele sonucunda hayata tutunmayı başaran şarkıcı Sheryl Crow'un yaşadığı da tam böyle bir durum.

Şarkıcı, meme kanseri teşhisi aldı. Bu zaten onun için kabullenmesi güç bir durumdu. Yine de yaşadığı talihsizlikler bununla sınırlı kalmadı.

MEME KANSERİ TEŞHİSİ ALDIĞI HAFTA NİŞANLISI ONU TERK ETTİ

O sırada nişanlı olduğu ünlü bisikletçi Lens Armstrong, daha doktorların "meme kanserisin" açıklamasını yaptığı hafta onu terk etti.

Haberin Devamı

Yine Sheryl Crow'un çektiği bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Armstrong'un çoktan ünlü bir oyuncuyla görüşmeye başladığını öğrendi.

64 yaşındaki Crow, Boby Bones'un sunduğu The Bobbycast adlı podcast yayınında yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı, o dönemi "Nişanlıydım ve üç güzel üvey çocuğum vardı" diyerek anlattı.

Kendisi mutlu olsa da belli ki Armstrong, onunla aynı fikirde değildi. Çünkü Crow'un anlattığına göre meme kanseri teşhisi aldığı hafta nişan atıldı, ilişki bitti.

Daha da ötesinde Sheryl Crow, Lance Armstrong'un adını vermediği çok ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmeye başladığını da yine bu dönemde öğrendi.

Gözden Kaçmasın Bıraksalar askerlikten emekli olacak: Sıra uçaktan atlamaya geldi Haberi görüntüle

EN ZOR ZAMANINDA YAPAYALNIZ KALDI

"Yaklaşık dokuz ay boyunca radyoterapi gördüm. Bir yandan yas tuttum, bir yandan da öfkelendim" diye içinde bulunduğu durumu anlattı Crow.

Lance Armstrong ile Sheryl Crow, 2003 yılında ilişki yaşamaya başlamış ve iki yıl sonra da nişanlanmıştı. Ancak 2006'daki meme kanseri teşhisi ilişkinin sonunu getirdi.

Öte yandan Armstrong da 2009 yılında piyasaya çıkan Lance: The Making of the World’s Greatest Champion (Lance: Dünyanın En Büyük Şampiyonunu Yaratmak) adlı kitabında bu ayrılık hakkında farklı ayrıntılara yer verdi.

Haberin Devamı

Crow'dan ayrılmasının nedeninin, ünlü şarkıcının evlenmek istemesi olduğunu belirtti. Kendisi o sırada daha kısa süre önce bir evliliği bitirdiği için buna yanaşmadı.

O EVLİLİK VE ÇOCUK İSTEDİ... NİŞANLISI BUNA YANAŞMADI

"Evlilik ve çocuk istiyordu" diye yazdı Armstrong. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Ben o zamanlar bunu istemiyordum. Çünkü bir evliliği daha yeni bitirmiştim, çocuklarım vardı" diye anlattı.

Bu arada Armstrong'un eski karısı Kristin Richard ile evliliğinden 17 yaşında Luke ve 15 yaşında Grace ile Isabelle adında ikizleri olduğunu hatırlatalım.

Sheryl Crow da bu üç üvey çocuğunu bağrına basmıştı. Kendisi de sevdiği adamdan çocuk dünyaya getirmek istiyordu.

Ama öyle olmadı.

Haberin Devamı

EVLAT EDİNDİĞİ İKİ OĞLU VAR: Bu arada Sheryl Crow'un da 19 yaşında Wyatt Steven ve 16 yaşında Levi James adında kendi soyadını verdiği iki evlatlık oğlu olduğunu not düşelim.