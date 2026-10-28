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Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

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#Demi Lovato#Jutes#Evlenen Ünlüler
Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:14

Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı müzisyen eşiyle yakaladığı mutluluğu anlattı.

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Demi Lovato, Eşi Jutes’in Hayatına “Çok Fazla Huzur” Getirdiğini Söyledi: “

Adları ilk kez 2022’de yan yana yazılan müzik dünyasının iki ünlü yıldızı geçen senenin mayıs ayında evlenip yeni hayatlarına yelken açmıştı.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Demi Lovato, konuk olduğu bir yayında kocası Jutes’in hayatına beklediğinden bile çok huzur getirdiğini anlattı.

34 yaşındaki Demi Lovato, ünlü şarkıcı Kerry Washington’ın podcast programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Lovato, büyük çabalarla elde ettiği huzur ve mutluluğundan; Kanadalı müzisyen olan eşi Jutes’in bu huzur ve mutluluğa nasıl katkıda bulunduğundan içtenlikle bahsetti.

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Kerry Washington’ın, yıllarca ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıkla mücadele ettikten sonra hayatında nasıl yeniden huzur ve dinginlik sağladığını sorması üzerine Lovato, kaydettiği bu ilerlemeyi hem kendi içsel sorgulamalarına hem de eşiyle olan tatmin edici ilişkisine bağladı.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Jutes hakkında konuşan Lovato, “Hayat arkadaşımı buldum,” dedi. “Bu harika bir hediye. Hayatıma çok fazla neşe kattı.”

Lovato, geçmişe dönüp baktığında; kendisi üzerinde çalışması, tedavi görmesi ve “ruhsal bir arayış” sürecinden geçmesinin gerekli olduğunu, çünkü bu sayede Jutes ile olan ilişkisini kabul etmeye ve ona hazır hale gelmeye başladığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

“Önce bu çabayı göstermeseydim, bugün bulunduğum noktaya gelemezdim. Geçmişteki sorunlarımın içinde boğuluyor olsaydım, hayatımın aşkının karşıma çıkması gibi bir hediyenin değerini anlayamazdım. O, hayatıma çok fazla huzur, neşe ve dinginlik getirdi. Onunla birlikte kendimi evimde gibi hissediyorum.”

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Kendi kariyerini inşa ederken, Jutes, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla olan ilişkilerine değinen Lovato, “Hayatımdaki ilişkilerime her şeyden daha fazla değer veriyorum,” dedi.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Sevdiklerinin kendisine bir “düzen” kazandırdığını ve odaklanmasına yardımcı olduğunu belirtti: “Sonuçta eve döndüğümde beni karşılayan bir ödül olmuyor, anlıyor musunuz? Eve geldiğimde köpeklerim ve eşimle karşılaşıyorum; bana mutluluk veren şey de bu.”

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Lovato ve Jutes’in isimleri ilk kez 2022 yılında, Lovato’nun Holy Fvck albümünün çıkışından önce, birlikte el ele görüntülenmeleriyle anılmaya başlandı. Daha sonra Şubat 2023’te kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdiler; aynı yılın 16 Aralık tarihinde ise Jutes, Lovato’ya evlenme teklif etti.

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Mayıs 2025’te evlenen çift, kısa süre önce evliliklerinin birinci yıl dönümünü İspanya’ya yaptıkları bir seyahatle kutladı.

Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Lovato, Eylül 2024’te verdiği bir röportajda müstakbel kocası hakkında, “Biliyor musunuz, onun için tüm hayatım boyunca beklemişim” ifadelerini kullandı. “Bu kadar destekleyici, sevgi dolu ve ilgili bir partnerin yanınızda olması insana kendini çok güvende ve dengede hissettiriyor. Onunlayken merkezimde kalmak çok kolay; çünkü onu çok seviyorum ve bana harika davranıyor.”

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#Demi Lovato#Jutes#Evlenen Ünlüler

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