Ünlü şarkıcı aradığı huzura evlenince kavuştu… ‘Ben evimi onda buldum’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Demi Lovato, Eşi Jutes’in Hayatına “Çok Fazla Huzur” Getirdiğini Söyledi: “

Adları ilk kez 2022’de yan yana yazılan müzik dünyasının iki ünlü yıldızı geçen senenin mayıs ayında evlenip yeni hayatlarına yelken açmıştı.

Demi Lovato, konuk olduğu bir yayında kocası Jutes’in hayatına beklediğinden bile çok huzur getirdiğini anlattı.

34 yaşındaki Demi Lovato, ünlü şarkıcı Kerry Washington’ın podcast programına konuk oldu.

Lovato, büyük çabalarla elde ettiği huzur ve mutluluğundan; Kanadalı müzisyen olan eşi Jutes’in bu huzur ve mutluluğa nasıl katkıda bulunduğundan içtenlikle bahsetti.

Haberin Devamı

Kerry Washington’ın, yıllarca ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıkla mücadele ettikten sonra hayatında nasıl yeniden huzur ve dinginlik sağladığını sorması üzerine Lovato, kaydettiği bu ilerlemeyi hem kendi içsel sorgulamalarına hem de eşiyle olan tatmin edici ilişkisine bağladı.

Jutes hakkında konuşan Lovato, “Hayat arkadaşımı buldum,” dedi. “Bu harika bir hediye. Hayatıma çok fazla neşe kattı.”

Lovato, geçmişe dönüp baktığında; kendisi üzerinde çalışması, tedavi görmesi ve “ruhsal bir arayış” sürecinden geçmesinin gerekli olduğunu, çünkü bu sayede Jutes ile olan ilişkisini kabul etmeye ve ona hazır hale gelmeye başladığını ifade etti.

“Önce bu çabayı göstermeseydim, bugün bulunduğum noktaya gelemezdim. Geçmişteki sorunlarımın içinde boğuluyor olsaydım, hayatımın aşkının karşıma çıkması gibi bir hediyenin değerini anlayamazdım. O, hayatıma çok fazla huzur, neşe ve dinginlik getirdi. Onunla birlikte kendimi evimde gibi hissediyorum.”

Haberin Devamı

Kendi kariyerini inşa ederken, Jutes, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla olan ilişkilerine değinen Lovato, “Hayatımdaki ilişkilerime her şeyden daha fazla değer veriyorum,” dedi.

Sevdiklerinin kendisine bir “düzen” kazandırdığını ve odaklanmasına yardımcı olduğunu belirtti: “Sonuçta eve döndüğümde beni karşılayan bir ödül olmuyor, anlıyor musunuz? Eve geldiğimde köpeklerim ve eşimle karşılaşıyorum; bana mutluluk veren şey de bu.”

Lovato ve Jutes’in isimleri ilk kez 2022 yılında, Lovato’nun Holy Fvck albümünün çıkışından önce, birlikte el ele görüntülenmeleriyle anılmaya başlandı. Daha sonra Şubat 2023’te kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdiler; aynı yılın 16 Aralık tarihinde ise Jutes, Lovato’ya evlenme teklif etti.

Haberin Devamı

Mayıs 2025’te evlenen çift, kısa süre önce evliliklerinin birinci yıl dönümünü İspanya’ya yaptıkları bir seyahatle kutladı.

Lovato, Eylül 2024’te verdiği bir röportajda müstakbel kocası hakkında, “Biliyor musunuz, onun için tüm hayatım boyunca beklemişim” ifadelerini kullandı. “Bu kadar destekleyici, sevgi dolu ve ilgili bir partnerin yanınızda olması insana kendini çok güvende ve dengede hissettiriyor. Onunlayken merkezimde kalmak çok kolay; çünkü onu çok seviyorum ve bana harika davranıyor.”