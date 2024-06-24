Ünlü şarkıcı Antakya'da mutluluğa 'Evet' demişti... Bekarlığa veda etti!

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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (30) nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Büyük heyecan yaşayan Dönmez, sevdikleriyle bir araya gelip bekarlığa veda partisi yaptı.

Oldukça gösterişli bir parti organize eden ünlü şarkıcı eğlenceli anların yer aldığı kareleri 'Gelmiş geçmiş bekarlığa en iyi veda partisi' notuyla yayınladı.

DÜĞÜNE KRALİÇEYİ ÇAĞIRDI

Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce Antakya'da evlilik teklifi aldı.

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Hollanda’da yaşayan şarkıcı, haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacak.

300 kişilik bir kır düğünü hayal eden Karsu, bu özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.