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Ünlü şarkıcı Antakya'da mutluluğa 'Evet' demişti... Bekarlığa veda etti!

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#Karsu Dönmez#Hollanda#HOLLANDA
Ünlü şarkıcı Antakyada mutluluğa Evet demişti... Bekarlığa veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 15:27

Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran müzisyen Karsu Dönmez uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile bu ay sonu nikah masasına oturuyor. Genç şarkıcı düğün öncesi bekarlığa veda partisi yaptı.

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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (30) nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Büyük heyecan yaşayan Dönmez, sevdikleriyle bir araya gelip bekarlığa veda partisi yaptı.

Ünlü şarkıcı Antakyada mutluluğa Evet demişti... Bekarlığa veda etti

Oldukça gösterişli bir parti organize eden ünlü şarkıcı eğlenceli anların yer aldığı kareleri 'Gelmiş geçmiş bekarlığa en iyi veda partisi' notuyla yayınladı.

Ünlü şarkıcı Antakyada mutluluğa Evet demişti... Bekarlığa veda etti

DÜĞÜNE KRALİÇEYİ ÇAĞIRDI

Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce Antakya'da evlilik teklifi aldı.

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Hollanda’da yaşayan şarkıcı, haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacak.

Ünlü şarkıcı Antakyada mutluluğa Evet demişti... Bekarlığa veda etti

300 kişilik bir kır düğünü hayal eden Karsu, bu özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Antakyada mutluluğa Evet demişti... Bekarlığa veda etti

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#Karsu Dönmez#Hollanda#HOLLANDA

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