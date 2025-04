Ünlü şarkıcı 44 yaş genç sevgilisiyle gerçekten nişanlanmış: 'Onu mutlu etmek için yüzüğü taktım... Belki bir gün evleniriz'

Haberin Devamı

İşte birazdan öyküsünü anlatacağımız ünlü çift de bunlardan biri.

Erkek, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri üstelik 81 yaşında. Kadın ise henüz 37 yaşında. Yani ünlü aşkından çok daha zengin.

Bir süredir birlikte olan bu ünlü çift hakkında yıllardır nişanlandıklarına dair söylentiler dolaşıyordu... Sonunda bu konuda net bir açıklama geldi.

NİŞANI DOĞRULADI

Bu anlattığımız ünlü çift, Mick Jagger ile sevgilisi balerin Melanie Hamrick..

2014 yılında tanışan ve birlikte olmaya başlayan çiftin nişanlandığı yıllardır konuşuluyordu. Sonunda Hamrick, gerçekten nişanlandıklarını doğruladı.

Paris Match dergisine bir röportaj veren Hamrick, Mick Jagger'ın kendisine iki ya da üç yıl önce evlilik teklif ettiğini ve nişanlandıklarını söyledi. Ama yine de evlilik konusunda aceleci olmadıklarını ekledi.

Böylece yıllardır haklarında konuşulan söylentilere de son noktayı koymuş oldu.

Aslında Melanie Hamrick bu sözleriyle yıllardır konuşulan konuya da açıklık getirdi. Çünkü onlar bu konuda konuşmasalar bile yıllardır nişan yüzüğüyle ilgili ayrıntılar bile basına sızmıştı.

Buna göre yüzük Jagger taarfından özel oarakve 1920'ledin çizgilerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

'EVLİLİK İÇİN DEĞİL SIRF ONU MUTLU ETMEK İÇİN'

Melanie Hamrick aslında bu yüzüğü bir süredir parmağında taşıyor. Kendisi bunu mutlaka gerçekleşecek bir evliliğin sembolü olarak değil bir tür söz yüzüğü olarak görüyor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuşan arkadaşlarına göre bu yüzük gerçek bir nişan yüzüğü. Öte yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

Yakın çevresine göre Hamrick işte bu yüzden o iri taşlı yüzüğü Jagger ile evleneceğinin garantisi olarak tanımlamıyor.

Bazı yorumlara göre, aslında evliliğe sıcak bakmayan Mick Jagger o yüzüğü sevgilisine sırf onu mutlu etmek için verdi.

'EVLENMEK CENNETE YOLCULUK GİBİ GÖRÜLÜYOR... AMA HİÇ ÖYLE DEĞİL'

Zaten ünlü müzisyenin geçmişte evlilikle ilgili olarak söyledikleri de bu konuya bakışının bir özeti gibi.

Jagger bir röportajda "Evlilik hakkında kararsızım. Bence evlilik, insanlara çok şey vaat ediyor. Bir kere evlendiğinizde cennete giden yola çıktığınız düşünülüyor. Ama çoğu zaman öyle değil. Bence evlilik her zaman dini ve yasal nedenlerin üzerinde temellenmiştir."

Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Jagger'ın evliliğe pek sıcak baktığı iddia edilemez.

SEKİZİNCİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ MELANIE HAMRICK: Melanie Hamrick ile Mick Jagger, 2014 yılında tanıştılar. Çiftin oğlu Deveraux Ovtavian Basil 2016 yılında dünyaya geldi. Bu arada, ailesinin Devi diye çağırdığı minik çocuk sayesinde Mick Jagger sekizinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

SADECE BİR EVLİLİK YAPTI

Mick Jagger, bugüne kadar tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı. 1971 yılında başlayan bu evlilik 1978 yılında sona erdi. Eski çiftin bu evlilikten 51 yaşında Jade adında bir kızı var. Jade Jagger, model ve tasarımcı olarak tanınıyor.

Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 52 yaşında.

EN ÇOK ÇOCUK BU İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİ

Mick Jagger, uzun ve çok çocuklu ilişkisini yine model olan Jerry Hall ile yaşadı. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.

Bu arada Hall'un da şu ana kadar tek evliliğini iş insanı Rupert Murdoch ile yaptığını ama bunun da boşanmayla sonuçlandığını hatırlatalım.

BREZİLYALI MODELDEN DE BİR OĞLU VAR: Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.





HER YAŞTAN ÇOCUĞU VAR: Küçük bir not: Jagger'ın en büyük çocuğu Karis 53, bir sonraki Jade 52, Elizabeth 40, James Leroy 39, Georgia May 32, Gabriel Luke 26, Lucas Maurice 25 yaşında. Melanie Hamrick ile birlikteliğinden dünyaya gelen Deveraux Octavian 7 yaşında. Bir başka deyişle çocuklarının arasında da kuşak farkı var.