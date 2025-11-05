Ünlü şarkıcı 40 yaş genç sevgilisine toz kondurmuyor: Bizim ilişkimizi kimse bilemez!

Haberin Devamı

Eğer yaşça büyük olan taraf erkekse, bu sıradan bir olay gibi karşılanıyor. Dünyaya daha önce gelen kişi bir kadınsa o zaman bu konu daha fazla eleştiriliyor.

Belli ki ilişki ya da evliliklerde kadının erkekten daha büyük olmasına henüz alışılamadı.

ARALARINDA 40 YAŞ FARK VAR

Tıpkı 79 yaşındaki Cher ile 39 yaşındaki nişanlısı Alexander A.E Edwards'ın ilişkisinde olduğu gibi.

Aralarında tam 40 yaş olan çiftin ilişkisi daha başından beri kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bu konuda en çok konuşan taraf da ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher.



56 ve 49 yaşında iki tane erkek evladı bulunan Cher, her ikisinden de genç olan Alexander Edwards ile ilişkisi hakkında konuk olduğu programda bir kez daha konuştu.

'BU HAYATI BEN YAŞIYORUM, ONLAR DEĞİL'

CBS Morning adlı programda Gayle King'in konuğu olan Cher, ilişkisine yöneltilen eleştirilere "Onlar benim hayatımı yaşamıyorlar.. Bizim aramızda neler olduğunu kimse bilemez" diye yanıt verdi.



Cher, iki oğlundan bile daha genç olan nişanlısı Alexander'ın kendisine hep hatırlattığı bir ayrıntıya da değindi: "Yaşlanıyorsun ama ruhun hep genç."

Ünlü yıldız, 40 yaş genç nişanlısı hakkında "Onu çok seviyorum" diye konuştu. Sonra da şunları ekledi: "Bence çok yakışıklı. Gerçekten yetenekli. Tanıdığım en yetenekli insanlardan biri."

Cher, üç yıllık ilişkilerini anlatırken "sürekli güldüklerini" söyledi.





ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER: İki aşığın arasındaki 40 yıllık yaş farkı nedeniyle çok konuşulan bu ilişki 2022 yılının kasım ayında kamuoyunun gözleri önüne serildi. Cher ile Alexander A.E. Edwards, Los Angeles'ta el ele görüntülendi. Bir yıl sonra Versace'nin defilesinde yine birlikte ve samimi bir şekilde kamuoyunun karşısına çıktılar. Kısa bir ayrılık yaşasalar da sonra yeniden bir araya geldiler...



SEVGİLİSİNDEN DAHA BÜYÜK İKİ OĞLU BU İLİŞKİYE KARŞI

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards aşkı çok uzun süredir gündemdeki tazeliğini koruyor. Bunun nedeni de aşıklar hakkında hemen her gün yeni bir söylentinin ortaya atılması.



Daha ilişkilerinin ilk döneminde konuşulduğuna göre Cher'in, yaşça sevgilisinden de büyük olan iki oğlu bu ilişkiye çok karşı. Bunu annelerine açıkça söylediler. O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.



Diğer yandan geçen yılın son aylarında ortada dolaşan söylentilere bakılırsa da Cher ilişkisinin iyi gitmediğinin farkına vardı ve iki oğluna kendisini affetmeleri için yalvardı.

'FLÖRT EDEBİLECEĞİM YAŞITIM ERKEKLERİN ÇOĞU ÖLDÜ'

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programına konuk oldu. Orada da neden kendisinden çok genç bir erkekle aşk yaşadığını anlattı.



Ünlü şarkıcı aslında çalışmadığı zamanlarda yani sahnede ya da kamera karşısında bulunmadığı zamanlarda çok utangaç biri olduğunu söyledi. Özellikle de etrafında erkekler olduğunda bu duyguyu daha fazla hissettiğini sözlerine ekledi.



Cher bu konuda "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkekler bana yaklaşmaya çekinip korkuyorlar" dedi.

'AŞK MATEMATİK BİLMEZ'

Cher ile Alexander AE Edwards'ın ilişkisi ilk olarak el ele görüntülendikleri 2022 yılında gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı sonra da bu durumu sosyal medya sayfasından ilan etti.



İlişkileri ortaya çıktığında aralarındaki 40 yaş farkı tartışma yarattı. Ama Cher buna hiç aldırmadı ve eleştirilere yine sosyal medya üzerinden "Aşk matematik bilmez" diye yanıt verdi.



Cher'in iki oğlundan daha genç olan Edwards ile ilişkisi onun konuk olduğu birçok programda da masaya yatırıldı. Yıldız, Kelly Clarkson'a konuk olduğunda da bu konuda "Kağıt üzerinde bu durum çok komik görünüyor. Ama gerçek hayatta biz harika bir ikiliyiz, çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri değeri veren biri değilim" diye konuştu.

Cher ilk evliliğini Sonny Bono ile yaptı. Ardından da Gregg Allman ile hayatını birleştirdi. Her iki evliliğinden de birer erkek evlat sahibi oldu.

Alexander A. E. Edwards ise Amber Rose ile bir ilişki yaşadı. Bu ilişkisinden Slash Electric adında bir oğlu var.