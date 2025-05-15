×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu!’

Güncelleme Tarihi:

#Liz Mcclarnon#Atomic Kitten#Hamile Ünlüler
Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 12:28

Ünlü şarkıcı verdiği müjdeli haberler deyim yerindeyse hem kendisi sevinçten havalara uçtu hem de hayranlarını sevindirdi.

Haberin Devamı

Bu güzel haberi alabilmek içinse yıllarca beklemiş, acı verici zamanlardan geçmişti.

Ünlü müzik grubu Atomic Kitten’ın yıldızı Liz McClarnon'un asla çocuk sahibi olamayacağından korktuğu uzun yılların ardından hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu’

44 yaşında ilk kez annelik sevinci yaşayacak olan ünlü şarkıcı yaşadığı sağlık sorunlarının ardından çok uzun süre tüp bebek yapmak için uğraşmış ama başaramamıştı.

Haziran 2023’te evlendiği kocası Peter Cho ile ilk çocuklarını beklediğini müjdeleyen Liz McClarnon büyüye karnını tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp “Dünyalar benim oldu” yazdı.

Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu’

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı 2009’da hayati tehlike yaratabilen dış gebelik şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ancak Fallop tüplerinden bazılarının birbirine yapıştığı ortaya çıkmıştı.

O yıl bir röportajın ortasındayken aniden başının aşırı derecede döndüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Baygınlık geçiren McClarnon o anda “Yemek yemeyi unuttuğum ve iki şekerli çay içerek hayatta kaldığım için sık sık baygınlık geçiriyorum” demişti.

Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu’

Döllenmiş bir yumurtanın rahim dışında, çoğunlukla Fallop tüplerinde gelişmesi olarak da bilinen dış gebelik genellikle karın ağrısı ve düzensiz kanamaya neden olur.

Bu durum zamanında fark edilmezse de tüpler patlayabilir ve ölümcül olabilecek büyük bir kan kaybına neden olabilir.

Anne olmayı çok isteyen ve yaşadıklarından sonra derin bir bunalıma düşen ünlü şarkıcı daha sonra kaybettiği bu bebeği doğurabilmeyi çok istediğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu’

Haberin Devamı

Acil şekilde ameliyata alınan Liz McClarnon bu kez de aslında dış gebelik yaşamadığını tüplerinin birbirine yapıştığını öğrenmişti.

Bu da kısırlığa yol açabilecek çok büyük bir problemdi ve gerçekten de ünlü şarkıcı ilerleyen yıllarda ne kadar uğraşsa da hamile kalmayı başaramamıştı.

Gözden KaçmasınAşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadıAşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liz Mcclarnon#Atomic Kitten#Hamile Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!