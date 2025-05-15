Ünlü şarkıcı 16 yıl uğraşmıştı… Annelik hayaline 44 yaşında kavuşuyor... ‘Hamileyim, dünyalar benim oldu!’

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Bu güzel haberi alabilmek içinse yıllarca beklemiş, acı verici zamanlardan geçmişti.

Ünlü müzik grubu Atomic Kitten’ın yıldızı Liz McClarnon'un asla çocuk sahibi olamayacağından korktuğu uzun yılların ardından hamile olduğunu duyurdu.

44 yaşında ilk kez annelik sevinci yaşayacak olan ünlü şarkıcı yaşadığı sağlık sorunlarının ardından çok uzun süre tüp bebek yapmak için uğraşmış ama başaramamıştı.

Haziran 2023’te evlendiği kocası Peter Cho ile ilk çocuklarını beklediğini müjdeleyen Liz McClarnon büyüye karnını tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp “Dünyalar benim oldu” yazdı.

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Ünlü şarkıcı 2009’da hayati tehlike yaratabilen dış gebelik şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ancak Fallop tüplerinden bazılarının birbirine yapıştığı ortaya çıkmıştı.

O yıl bir röportajın ortasındayken aniden başının aşırı derecede döndüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Baygınlık geçiren McClarnon o anda “Yemek yemeyi unuttuğum ve iki şekerli çay içerek hayatta kaldığım için sık sık baygınlık geçiriyorum” demişti.

Döllenmiş bir yumurtanın rahim dışında, çoğunlukla Fallop tüplerinde gelişmesi olarak da bilinen dış gebelik genellikle karın ağrısı ve düzensiz kanamaya neden olur.

Bu durum zamanında fark edilmezse de tüpler patlayabilir ve ölümcül olabilecek büyük bir kan kaybına neden olabilir.

Anne olmayı çok isteyen ve yaşadıklarından sonra derin bir bunalıma düşen ünlü şarkıcı daha sonra kaybettiği bu bebeği doğurabilmeyi çok istediğini söylemişti.

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Acil şekilde ameliyata alınan Liz McClarnon bu kez de aslında dış gebelik yaşamadığını tüplerinin birbirine yapıştığını öğrenmişti.

Bu da kısırlığa yol açabilecek çok büyük bir problemdi ve gerçekten de ünlü şarkıcı ilerleyen yıllarda ne kadar uğraşsa da hamile kalmayı başaramamıştı.