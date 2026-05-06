Ünlü sanatçı Mehmet Taneri hayatını kaybetti

Acı haberi duyuran Ali Kocatepe, Taneri ile yıllara dayanan dostluklarını şu sözlerle anlattı: “1960’ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60 ve 70’lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90’ların başlarında Sultanköy’de komşu olduk. İki aile çok yakındık. Vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun.”

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu’nun dayısı olan Taneri’nin cenaze programı da belli oldu.

Ünlü isim, yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Müzik kariyeri boyunca “Seni Sevmek”, “Sen, Sen, Sen” ve “Bir Zamanlar” gibi eserlerle hafızalara kazınan Mehmet Taneri, dönemin en sevilen erkek sanatçıları arasında yer aldı. Sanatçı, müziğin yanı sıra rol aldığı sinema filmleriyle de geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı.