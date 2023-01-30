Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti

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Bir televizyon efsanesine dönüşen ünlü The Addams Family adlı dizide ailenin kızı Wednesday’i canlandıran Lisa Loring, felç geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Loribg 64 yaşındaydı.

Seyircinin karşına ilk olarak bir televizyon dizisi olarak çıkan daha sonra çekilen filmleriyle büyük popülerlik kazanan Adams Ailesi’nin kızı Wednesday’i 1964'ten 1966'ya kadar 64 bölüm boyunca canlandıran Lisa Loring’in yüksek tansiyon hastası olduğu ve bu hastalığına rağmen aşırı sigara tüketimini bırakmadığı ve bu sebeplerden büyük bir felç geçirdiği açıklandı.

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Felç geçirdikten sonra yaşam destek ünitesine bağlanan Lisa Loring’in, iki kızı tarafından verilen kararla yaşam destek ünitesinden ayrıldığı, sonrasındaysa cumartesi günü vefat ettiği bildirildi. 4 kez evlenen Lisa Loring’in bu evliliklerinden iki kızı olmuştu.

İlk olarak New Yorker dergisinde karikatürleri yayınlanan Adams Ailesi televizyon dizisiyle geniş kitlelere ulaşmış ve çok sevilmişti. Film uyarlamaları da yapılan Adams Ailesi bugünlerde bir dijital platform için çekilen ve başrolünde ailenin kızı Wednesdey’in oynadığı diziyle yeniden gündeme geldi ve popülerleşti.

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Lisa Loring, henüz üç yaşındayken reklamlar için modellik yapmaya başlamıştı. Wednesday Adams rolünü 6 yaşında oynamaya başlayan Loring, o yılların en sevilen çocuk yıldızıydı. Loring'in kızı Vanessa Foumberg, annesinin ölümünü Variety dergisine doğrulayarak “İki kızı da başucundaydı ve ellerini tutuyordu. Annem bu dünyadan sevdikleri yanında, huzur içinde ayrıldı.” açıklamasını yaptı.