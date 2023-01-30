Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Lisa Loring#Wednesday Adams#Adams Ailesi
Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 12:13

Bugünlerde yayınlanan popüler Wednesday dizisi, ünlü Adams Ailesi dizi ve filmlerinde ailenin kızı Wednesday’e odaklanıyor ve izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Adams Ailesi’nin ilk televizyon dizisinde Wednesday karakterini canlandıran ve orijinal Wednesday olarak adlandırılan oyuncu Lisa Loring hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Bir televizyon efsanesine dönüşen ünlü The Addams Family adlı dizide ailenin kızı Wednesday’i canlandıran Lisa Loring, felç geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Loribg 64 yaşındaydı.

Seyircinin karşına ilk olarak bir televizyon dizisi olarak çıkan daha sonra çekilen filmleriyle büyük popülerlik kazanan Adams Ailesi’nin kızı Wednesday’i 1964'ten 1966'ya kadar 64 bölüm boyunca canlandıran Lisa Loring’in yüksek tansiyon hastası olduğu ve bu hastalığına rağmen aşırı sigara tüketimini bırakmadığı ve bu sebeplerden büyük bir felç geçirdiği açıklandı.

Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti
Felç geçirdikten sonra yaşam destek ünitesine bağlanan Lisa Loring’in, iki kızı tarafından verilen kararla yaşam destek ünitesinden ayrıldığı, sonrasındaysa cumartesi günü vefat ettiği bildirildi. 4 kez evlenen Lisa Loring’in bu evliliklerinden iki kızı olmuştu.
Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

İlk olarak New Yorker dergisinde karikatürleri yayınlanan Adams Ailesi televizyon dizisiyle geniş kitlelere ulaşmış ve çok sevilmişti. Film uyarlamaları da yapılan Adams Ailesi bugünlerde bir dijital platform için çekilen ve başrolünde ailenin kızı Wednesdey’in oynadığı diziyle yeniden gündeme geldi ve popülerleşti.

Ünlü rolü ilk o canlandırmıştı: Orijinal Wednesday Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti
Lisa Loring'den sonra Wednesday Adams karakterini canlandıran iki ünlü oyuncu Jenna Ortega ve Christina Ricci

Lisa Loring, henüz üç yaşındayken reklamlar için modellik yapmaya başlamıştı. Wednesday Adams rolünü 6 yaşında oynamaya başlayan Loring, o yılların en sevilen çocuk yıldızıydı. Loring'in kızı Vanessa Foumberg, annesinin ölümünü Variety dergisine doğrulayarak “İki kızı da başucundaydı ve ellerini tutuyordu. Annem bu dünyadan sevdikleri yanında, huzur içinde ayrıldı.” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lisa Loring#Wednesday Adams#Adams Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim