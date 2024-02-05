Grammy'de şoke eden olay: Ödülün sevincini yaşayamadan gözaltına alındı

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Ünlü rap'çinin törenden saatler önce karıştığı bir kavga nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Killer Mike, Grammy töreninde en iyi rap şarkısı en iyi rap performansı ve en işi rap albümü dallarında ödül kazandı.

Kucağında ödülleriyle fotoğrafçılara poz veren Killer Mike'in bu mutluluğu çok uzun sürmedi. Çünkü poz ödülünü alıp pozunu da verdikten sonra elleri kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Gerçek adı Michale Render olan 48 yaşındaki şarkıcının törenden birkaç saat önce ödüllerin dağıtıldığı Crypto.com Arena'da çalışan bir güvenlik görevlisiyle kavga ettiği belirtildi.

Killer Mike'ın sözcüsü bu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.