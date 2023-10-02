Ünlü rap'çi Şehinşah trafik kazası geçirdi

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Dün İstanbul’dan Ankara’ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya’da kaza yaptı.

Şehinşah adıyla tanınan rap'çi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rap'çi Şehinşah’ın Ankara’daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.