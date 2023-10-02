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Ünlü rap'çi Şehinşah trafik kazası geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ufuk Yıkılmaz#Şehinşah#Sakarya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 12:42

Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara’ya konsere gittiği esnada Sakarya’da kaza geçirdi. Şarkıcı, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dün İstanbul’dan Ankara’ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya’da kaza yaptı.

Şehinşah adıyla tanınan rap'çi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü rapçi Şehinşah trafik kazası geçirdi

Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.

Ünlü rapçi Şehinşah trafik kazası geçirdi

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rap'çi Şehinşah’ın Ankara’daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.

 

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#Ufuk Yıkılmaz#Şehinşah#Sakarya

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