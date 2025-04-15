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Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı! 'Hastaneye yatmaya razıyım, tutuklanmak istemiyorum çok korkuyorum'

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#Sansar Salvo#Ekin Can Arslan#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 15:52

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi. Babası Gazi Arslan'a darp ettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekin Can Arslan, ifadesinin ardından 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı Hastaneye yatmaya razıyım, tutuklanmak istemiyorum çok korkuyorum

'HASTANEYE YATMAYA DA RAZIYIM'

Ekin Can Arslan'ın hakimlik ifadesinde, "Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

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TUTUKLANDI

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Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekin Can Arslan, ifadesinin ardından 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

 

 

 

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#Sansar Salvo#Ekin Can Arslan#Mahkeme

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