Ünlü rap'çi prenses sevgilisiyle nişanlandı: 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırıyor!

Ünlüler dünyasından ardı ardına gelen nişan haberlerine bir yenisi daha eklendi... Rap'çi French Montana, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi, Dubai Prensesi Mahra ile evlilik yolunda ilk adımı attı...

Gerçek adı Karim Kharbouch olan Fas asıllı Amerikalı rap'çi French Montana, sevgilisine 1 milyon dolar değerinde elmas yüzükle evlenme teklif etti.

Mahra da onun bu teklifine "evet" diye yanıt verdi. Böylece iki sevgili, ilişkilerini resmileştirme yolunda ilk adımı attı.

31 yaşındaki Sheikha Mahra ile 40 yaşındaki French Montana, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Bu arada çift nişan haberini yeni duyursa da yüzüklerin geçen haziran ayında takıldığını da hatırlatalım.

Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı: 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırıyor


NİŞAN YÜZÜĞÜ OLAY OLDU
Tabii ki bu paylaşımın ardından ünlü rap'çinin sevgilisine verdiği yüzük olay oldu...

Söz konusu nişan yüzüğünün en çok dikkat çeken yanı iri taşı... Uzmanlara göre 11.53 karat olan elmas yüzüğün değeri 1 milyon doların üzerinde.

Elmas kesim (Emeral kesim) olarak bilinen taşın pırıl pırıl parladığı nişan yüzüğü özel olarak tasarlandı... Mavani&Co firması tarafından tasarlanan nişan yüzüğü berrak rengi ile dikkat çekiyor.

Tasarımda imzası olan firma tarafından yapılan açıklamada söz konusu yüzüğün French Montana ve Prenses Mahra arasındaki saf aşkı simgelediği belirtildi.

Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı: 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırıyor

French Montana'nın prenses sevgilisine hediye ettiği elmas yüzüğün değeri 1 milyon doların üzerinde. Prenses Mahra için özel olarak tasarlandı. 

Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı: 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırıyor

AŞKLARI, HAZİRAN AYINDA ALEV ALDI
French Montana, sevgilisi Mahra'ya geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamında evlenme teklif etti.

İki aşık düğün planlarına başlasa da sonuç olarak henüz ortada net bir tarih yok. Her ikisinin ailesi de gençlerin yuva kurması konusunda onlara sonuna kadar destek oluyor.

İkili arasındaki ilk aşk söylentisi geçtiğimiz yılın ekim ayında ortada dolaşmaya başladı. Sonunda bu söylentiler doğrulandı ve nişan haberi duyuruldu.

Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı: 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırıyor

İKİNCİ EVLİLİKLERİ OLACAK:  Yaklaşan düğün her ikisinin de ikinci evliliği olacak. Prenses Mahra'nın kısa süren eski evliliğinden 1 yaşında bir kızı bulunuyor. French Montana ise eski eşi Deen Kharbouch'tan şu arda 16 yaşında olan bir erkek evlat sahibi....

 

