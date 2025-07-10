Ünlü oyuncuyu doğar doğmaz evlatlık verdiler… Yıllar sonra öz babasını buldu: Seni televizyonda görünce kızım olduğunu anladım

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Daha 10 yaşındayken kamera karşısına geçmiş, o dönemin en çok sevilen dizilerinden biriyle kendini milyonlara sevdirmişti.
Melissa Gilbert bir dönem ülkemizde de çok izlenen Küçük Ev dizisinin çocuk yıldızıydı... 10 yaşında şöhret olan ünlü oyuncu zaten gözlerini ünlüler dünyasında açmış ve Hollywood'da büyümüştü
BİR ZAMANLARIN ÇOCUK YILDIZININ FİLM GİBİ HİKÂYESİ...
Şimdilerde şöhretli hayatını terk edip, kocasıyla birlikte yerleştiği dağ kulübesinde yaşayan ve torunlarını seven ünlü oyuncu hayatının bilinmeyen çarpıcı sırlarını anlattı.
Doğar doğmaz evlatlık verilen 61 yaşındaki ünlü oyuncu gerçek anne babasını nasıl bulduğunu açıkladı.
Evlatlık olduğunu bilen Melissa Gilbert yetişkin olduktan sonra araba yarışçısı ve müzisyen olan biyolojik babasını buldu ve ona haber vermek için aradı, ancak babasının bunu zaten bildiğini öğrenerek şaşkına döndü.
YILLAR SONRA ÖZ BABASINI BULDU VE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
Ünlü oyuncu o anları “Ona kim olduğumu söylemedim, sonra bana ‘Peki, kimsin sen? Ne iş yapıyorsun?’ diye sordu.” diyerek anlatmaya başladı…
Gilbert, öz babasına onu evlat edinen ebeveynleri, aktörler Barbara Cowan ve Paul Gilbert tarafından yetiştirildiğini söyledi.
Ve onu doğar doğmaz bırakan babasına “Küçük Ev dizisini hiç izledin mi?” diye sordu…
BABASI ONU HİÇ GÖRMEMİŞTİ AMA EKRANDAKİ O KÜÇÜK KIZI HEMEN TANIDI
Ve o anda aldığı cevapla şok geçirdi: “Sen Laura'sın, değil mi? Biliyordum. Senin benim kızım olduğunu görür görmez anlamıştım!”
Melissa Gilbet babasını bulduktan sonra kardeşleriyle de tanıştı. Ve onlarla birbirlerine ne kadar benzediklerini gördü. Öz babasının onu televizyonda görüp tanımasının tesadüf olmadığı anlamıştı…
Ünlü oyuncu babasını bulduğunda annesinin kısa bir süre önce vefat ettiğini öğrendi. Onunla tekrar buluşmak kaderinde yoktu.
Annesinin eski bir egzotik dansçı olduğunu öğrenmişti. Öz anne ve babası da eğlence dünyasından olan Melissa Gilbert’ı evlatlık alan aile de oyuncuydu ve böylece hayata talihsiz başlayan bu küçük kız yine de şanslı büyüdü ve ünlü bir oyuncu olmayı başardı.
ANNE VE BABASI YASAK BİR AŞKIN KAHRAMANLARIYDI... DOĞAR DOĞMAZ KADERİ DEĞİŞTİ
Melissa Gilbert anne babasının onu neden evlatlık verdiğini de öğrenmişti…
Ünlü oyuncunun öz anne ve babası tanışıp aşık olduklarında ikisi de başkalarıyla evliydi ve zaten ikisinin de 3’er çocuğu vardı.
Birlikte kaçan bu yasak aşkın kahramanları çölde çıktıkları bir motosiklet gezisinde Melissa Gilbert’ın annesinin hamile olduğunu öğrendiler.
Eşlerinden boşanan ikili evlenmeye ve tüm çocuklarını yanlarına almaya karar verdiler. Melissa Gilbert doğduğunda bu ailenin 7’nci çocuğu oldu… Ancak anne ve babası ona bakamayacaklarına karar verip evlatlık verdi.
İKİ AİLESİ DE ONA VERDİKLERİYLE ÜNLÜ OYUNCUNUN KARİYER YOLUNU AÇMIŞ
Hem onu dünyaya getiren hem de bakıp büyüten ailelerinin özelliklerini taşıdığını anlayan Melissa Gilbert oyunculuk yeteneğinin ve Hollywood’a girişinin tesadüfi olmadığını böylece anlamıştı.
Kendisi de iki erkek evlat sahibi olan Melissa Gilbert onu evlat edinip kendi çocuğu gibi büyüten ailesine her zaman minnettar olduğunu söylüyor.
“Biyolojik annem Kathy, beni bırakacak kadar beni sevme cesaretine sahip olan kişi. Beni büyüten asıl annem Barbara Gilbert Cowan da sihirli bir insan. Ve ne şanslıyım ki onunla büyüdüm”