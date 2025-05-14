Ünlü oyuncuya bir haller oldu! Sanki bir anda yıllarca yaşlanmış… '90 yaşındaki babam ondan genç duruyor’

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Sean Penn'in hayranları, aktörün geçtiğimiz gün ünlü belgeselci Louis Theroux Podcast'te yaptığı “sert” çıkış karşısında şoke olmuştu.
Röportaj sırasında 64 yaşındaki yıldız oyuncu özellikle yönetmen Woody Allen'ın 1992'de kızı Dylan Farrow'u taciz ettiği iddiasıyla ilgili şüphelerini dile getirerek birçok çarpıcı iddiada bulundu.
Ancak, hayranlarının dikkatini çeken bir şey daha vardı.
Birçok oyuncu meslektaşı biraz da işleri gereği fiziklerine çok dikkat edip genç görünmek için çabalarken Sean Penn oldukça yıpranmış, hırpani bir görüntü sergiledi.
Ve burnunda da kızarmış ve çökmüş gibi görünen bir yer vardı.
Beyaz saçları iyice uzayan ve darmadağın olan usta oyuncunun sadece birkaç yıl önce çekilmiş kırmızı halı fotoğraflarıyla geçen günkü görüntüsü arasında dağlar kadar fark vardı.
Hayranları bu durumu fark edip sosyal medyadan sayısız paylaşım yaptı. Kimileri Sean Penn’in 64 yaşında olmasına rağmen bu kadar kötü ve bakımsız görünmesini eleştirdi, kimi “Bu adam kaç yaşında 90 mı?” diye sordu kimileri de “Benim 90 yaşındaki babam ondan daha genç görünüyor” diye yorum yaptı.
Gözlerinin altındaki tobalar dikkat çekici şekilde atran ve yüzündeki çizgiler de giderek derinleşen Sean Penn yıllardır “Hollywood’un asi çocuğu” olarak anılıyor.
Oscar’lı bir yıldız olmasına rağmen dış görünüşüne eskiden beri pek önem vermeyen, her yere kot pantolonuyla giden, ağzından sigarasını hiç eksik etmeyen ve biraz da kaba bulunan ünlü oyuncu yıllar içinde birçok politik açıklamasıyla da manşetlere taşınmıştı.
Sean Penn'in siyasi yorumları ve aktivizmi zaman zaman tartışmalara yol açmış olsa da, Hollywood'un en politik ve sesli figürlerinden biri olarak tanınıyor.
ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden beri sürekli olarak ülkesinin dış politikasını eleştiren, Küba ve Venezuela gibi ülkelerle yakın ilişkileri olan Sean Penn aynı zamanda sıkı bir Donald Trump karşıtı ve ABD Başkanı hakkında "Trump görevden ayrılmadan önce dünyayı yok etmeye çalışabilir” bile demişti….