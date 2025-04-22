ÃœnlÃ¼ oyuncunun ilk torunu yeni yaÅŸÄ±na girdi: AcÄ±yla yandÄ±k, aÅŸkla kavrulduk... GÃ¼n eÄŸlenme gÃ¼nÃ¼dÃ¼r

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Bu yÃ¼zden kariyerinden erken emekli olmak zorunda kaldÄ± bu oyuncu ama her kÃ¶tÃ¼ durumda bir de gÃ¼zellik olduÄŸunu anlatan o deyiÅŸ yine de yerine geldi.

Her ne kadar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± artÄ±k eskisi gibi olmasa da hatta giderek bozulsa da Ã¼nlÃ¼ oyuncu, ailesinin iki farklÄ± kanadÄ±nÄ± bir araya getirdi.

Yeni karÄ±sÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± bir yandan, eski karÄ±sÄ± ve yetiÅŸkin kÄ±zlarÄ± diÄŸer yandan onu sevgiyle sarÄ±p sarmaladÄ±. Hatta ÅŸu andaki karÄ±sÄ±yla yÄ±llar Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± iki kÄ±z kardeÅŸ gibi oldu bu sÃ¼reÃ§te.

Bu ailenin hayatÄ±nda da son gÃ¼nlerde bazÄ± Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor... Biri saf mutluluktan ibaret, diÄŸeri de son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan acÄ±larÄ±n damÄ±tÄ±lmasÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan ve tarihe dÃ¼ÅŸÃ¼len bir not.

Bruce Willis ve onun geniÅŸ ailesinden sÃ¶z ettiÄŸimiz anlaÅŸÄ±ldÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla...

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Ä°LK TORUNU YENÄ° YAÅžINA GÄ°RDÄ°

2022 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce afazi teÅŸhisi alÄ±p mesleÄŸine veda eden Willis'in sonra da frontotemporal demansa yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

KarÄ±sÄ± Emma Heming ve eski karÄ±sÄ± Demi Moore'un yanÄ± sÄ±ra toplam beÅŸ kÄ±zÄ±nÄ±n imzasÄ±yla yayÄ±nlanan bu aÃ§Ä±klamada Willis'in mesleÄŸine veda ettiÄŸi ama hayatla baÄŸlarÄ±nÄ± koparmayacaÄŸÄ± ve sonuna kadar da durumun bÃ¶yle olacaÄŸÄ± belirtildi.

Her ne kadar eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde yeller esiyor olsa da Bruce Willis'in geniÅŸ ailesi yine iki Ã¶nemli geliÅŸme nedeniyle bir araya geldi.

Bunlardan ilki kelimenin tam anlamÄ±yla herkese mutluluk veren bir geliÅŸme. Willis ile eski karÄ±sÄ± Demi Moore'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Rumer Willis'in tek Ã§ocuÄŸu Louetta iki yaÅŸÄ±na girdi.

KALABALIK AÄ°LE MUTLULUKTAN UÃ‡TU

Rumer Willis ile eski sevgilisi Derek Richard Thomas'Ä±n birlikteliÄŸinden doÄŸan Louetta iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz hafta bir araya geldi Willis'in kalabalÄ±k ilesi. O mutlu gÃ¼nde Ã§ekilen bir videoyu da Emma Heming kendi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde minik Louetta baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n ailenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Rumer Willis, bundan iki yÄ±l Ã¶nce kÄ±zÄ±nÄ± sevgilisiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde dÃ¼nyaya getirmiÅŸti. Sonradan verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da o doÄŸum anlarÄ±nÄ±, o anlarda neler hissettiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Rumer ile partneri Derek Richard Thomas, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda kÄ±z bebeklerine kavuÅŸtu. Ã‡iftin, Louetta Isley Thomas Willis adÄ±nÄ± verdiÄŸi kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

KENDÄ° EVÄ°NDE SUDA DOÄžUM YAPTI

Aradan geÃ§en bu kÄ±sa zamanÄ±n ardÄ±ndan ilk kez anne olma mutluluÄŸunu yaÅŸayan Rumer Willis de konuk olduÄŸu bir podcast yayÄ±nÄ±nda, doÄŸum heyecanÄ±nÄ± ve bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk anÄ± anlattÄ±.

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Bir ebe eÅŸliÄŸinde, suda ve aÄŸrÄ± kesici kullanmadan doÄŸum yapan Rumer Willis, o anlarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± konuk olduÄŸu programda.

Willis, Instagram sayfasÄ±ndan da doÄŸum yaparken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m, genÃ§ anne bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirirken yanÄ±nda iki kÄ±z kardeÅŸi ile annesi Demi Moore da vardÄ±.

YÜZÜNDEKÄ° ÅžAÅžKINLIK Ä°ZLERÄ°: Rumer Willis, kÄ±zÄ±nÄ± doÄŸururken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilginç anlarÄ± ve onu kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk anda hissettiklerini de saklamadÄ±. Sözünü ettiÄŸi ilginç durumlardan biri de doÄŸumun gerçekleÅŸmesi için amniyon kesesini kendisinin patlattÄ±ÄŸÄ± oldu. Ebenin de yardÄ±mÄ±yla bunu yapan Willis, o anda kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke olduÄŸunu itiraf etti: " SanÄ±rÄ±m o anda çekilen bir fotoÄŸrafÄ±m var. Orada yüzümde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k izleri görünüyor."

KARISI, DEMANSLA MÃœCADELEYÄ° KÄ°TAP HALÄ°NE GETÄ°RDÄ°

Willis ailesiyle ilgili bir baÅŸka geliÅŸme de Emma Heming'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kitap.

Daha Ã¶nce "AramÄ±zda yaÅŸ farkÄ± olduÄŸu iÃ§in onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benden Ã¶nce bozulabileceÄŸini biliyordum. Ama yine de bunun bu kadar erken olmasÄ±nÄ± beklemiyordum" diyen Heming, demans hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini konu alan bir kitap yazdÄ±.

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46 yaÅŸÄ±ndaki Heming paylaÅŸÄ±mÄ±nda ""Kederden doÄŸan, sevgiyle ÅŸekillenen ve amaÃ§ tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilen bu kitap, Bruce'a ilk teÅŸhis konulduÄŸunda ve ben korku ve belirsizlikle donup kaldÄ±ÄŸÄ±mda ihtiyaÃ§ duyduÄŸum kitaptÄ±" diye yazdÄ±.

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