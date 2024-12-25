Ünlü oyuncunun mutlu günü: Böyle yüzük kimsede yok!

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Ayrıca bu nişanla ilgili çok çarpıcı bir ayrıntı daha var. Çünkü oyuncunun parmağındaki nişan yüzüğü benzerine sık rastlanacak türden değil. Hatta bir kıyaslama yapıldığında birçok ünlünün parmağındaki yüzüğü gölgede bırakacak türden.

Peki kim bu hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar veren ünlü çift? Hemen söyleyelim.

ÖNCE BEBEK SONRA NİŞAN

Rol aldığı Riverdale adlı diziyle tanınan Vanessa Morgan ile Kanada'da Vancouver Bandits adlı takımda basketbol oynayan James Karnik.

Geçtiğimiz 21 Aralık'ta nişanlanan Morgan, bu mutlu olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncu, pembe ve beyaz taşlı pırlanta yüzüğünü "Benden ve nişanlımdan mutlu Noeller" mesajıyla birlikte gözler önüne serdi.

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Bununla birlikte yüzüğünün farklı açılardan çekilen görsellerine de sosyal medya sayfasında yer verdi.

Karnik'in nişanlısına verdiği yüzük gerçekten de göz alıcı...

BU YÜZÜK HERKESTE YOK!

14 ayar pembe altın bantlı yüzüğün ortasında klasik beyaz bir pırlanta kenarlarında ise daha küçük pembe pırlantalar bulunuyor. Bu devasa ışıltılı yüzüğün kenarlarında da kelebek şeklinde mavi markiz kesim başka pırlantalar bulunuyor.

Bu kadar pırıltılı yüzük Morgan'ın People dergisine anlattığına göre sevgilisinden kendisine büyük bir sürpriz. Çünkü James onun böyle pırıltılı nesneleri ne kadar sevdiğini çok iyi biliyor.

Hatta Morgan bu yüzüğü o kadar sevmiş ki onu "Bugüne kadar aldığı en güzel Noel hediyesi" olarak nitelendirdi.

Vanessa Morgan, pırlanta nişan yüzüğünün farklı açılardan çekilen görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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İLK BEBEKLERİ GEÇEN YAZ DÜNYAYA GELDİ

Damat James ise çift olarak geleceklerinden dolayı çok heyecanlı olduğunu hiç gizlemedi. Sonra da "Bundan daha mutlu olamazdım" diyerek duygularını ifade etti.

Bu arada çift yeni nişanlandı ama ilişkilerinin geçmişi çok yeni değil. Geçtiğimiz temmuz ayında bir bebek sahibi oldular.

Morgan'ın eski eşi Michael Kopech'ten de 3 yaşında River adında bir oğlu bulunduğunu hatırlatalım.