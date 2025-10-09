×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin!

Güncelleme Tarihi:

#Robin Williams#Zelda Williams#HOLLYWOOD
Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 11:55

Bundan tam 11 yıl önce, her yaştan sinema seyircisini yasa boğan bir haber geldi Hollywood'dan... Ölü Ozanlar Derneği, Good Will Hunting, Bayan Doubtfire, Günaydın Vietnam, Kuş Kafesi'nin de aralarında bulunduğu birçok yapımla hafızalara kazınan Robin Willims, hayata veda etmişti. Üstelik henüz 63 yaşında olan Williams'ın bu dünyadan gidişi son derece trajik bir şekilde oldu... Ünlü oyuncu kendi canına kıydı...

Haberin Devamı

Onun mavi gözlerinin, benzersiz mimiklerinin ardına gizlediği acısı, ardından tutulan yasın şiddetini daha da artırdı... 

Sadece ailesi değil Williams'ı sinema perdesinden tanıyanlar bile sanki bir yakınlarını kaybetmiş kadar üzüldü.

Aradan 11 yıl geçti, Robin Williams, hala unutulmadı. Ama bu durum, onun geride bıraktığı kızı Zelda'nın yüreğini daha fazla burkuyor.

Hatta açıkça söyleyelim onu kızdırıyor.

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

BABASININ YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ VİDEOLARI ONU ÇİLEDEN ÇIKARDI
Zelda Williams'ın bu kadar kızmasının nedeni ise kendisine gönderilen ve babasının yapay zeka ürünü olan videoları.

Robbie Williams'ın 36 yaşındaki kızı Zelda, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu yapay zeka videoları üretenlere ateş püskürdü. Sonra da onlardan yalvarırcasına bir ricada bulundu.

Haberin Devamı

"Lütfen benim bu videoları izlemek istediğime inanmaktan vazgeçin" diye seslendi.

Zelda "Eğer beni trollemeye çalışıyorsanız çok daha kötülerini gördüm... Ben sizi engelleyip yoluma devam ederim" diye yazdı.

Gözden KaçmasınBu kapının ardında son nefesini vermişti: O evin kaderi değişiyorBu kapının ardında son nefesini vermişti: O evin kaderi değişiyorHaberi görüntüle

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

'GERÇEK İNSANLARIN MİRASINI KİRLETİYORLAR'
Robin Williams'ın kızı "Ama biraz nezaketiniz varsa lütfen bunu bana ve ona yapmayın" diye seslendi.

Zelda Williams, bu yapay zeka ürünü videoları "aptalca, enerji ve zaman kaybı" olarak nitelendirdi. Sonra da ekledi: "İnanın bana, bu babamın isteyebileceği bir şey değil."

Genç kadın, gerçek insanların mirasının bu tür sosyal medya kullanımı ile kirlendiğinin altını çizdi. Ayrıca yapay zeka kullananların sanat yapmadığını da satırlarına ekledi.

Babasının yapay zeka ürünü videolarının geçmişi kötü bir şekilde dönüştürüp yeniden ve yeniden tükettiğini de savundu Zelda Williams.

Gözden Kaçmasın5 yıl önce ölen ünlü oyuncunun oğlu onun doğum gününde evlendi5 yıl önce ölen ünlü oyuncunun oğlu onun doğum gününde evlendiHaberi görüntüle

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

Haberin Devamı

Zelda Williams, ünlü oyuncunun 1989 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Marsha Garces Williams ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri.

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

ACI HABERİ MİLYONLARI ÜZDÜ
Ölü Ozanlar Derneği'nin sıra dışı öğretmeni, kelimeleri uzata uzata Günaydın Vietnam diye bağıran radyo sunucusu, çocuklarından kopmamak için kadın kılığına giren Bayan Doubtfire ve daha nice filmde çizdiği unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan Robin Williams, 2014 yılının 11 Ağustos günü evinde ölü bulunmuştu.

Çok da ileri bir yaşta sayılmayacak Williams'ın kendi canına kıydığının ortaya çıkması durumu biraz daha trajik hale getirdi.

Haberin Devamı

Kamera karşısında sürekli gülümsüyor gibi görünen yüzüyle tanınan oyuncuya kimse böyle bir ölümü yakıştıramadı.

 Dışarıdan bakıldığında mutlu gibi görünen bir oyuncu nasıl olur da hayattan bu kadar çabuk çekip gidebilirdi ki!

Ama olan olmuştu işte.

Öyle ya da böyle sinema dünyasından bir yıldız, kendi arzusuyla kayıp gitti.

Gözden KaçmasınDünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmezDünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmezHaberi görüntüle

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

EN İYİ DOSTU YAŞASAYDI O DA HAYATA TUTUNURDU
Geçen yıl Williams'ın, hayattayken yakın arkadaşlarından biri olan ünlü oyuncu Glenn Close, çok çarpıcı bir açıklama yaptı: " Hep şöyle hissettim... Eğer Chris hayatta olsaydı, Robin de bugün yaşıyor olabilirdi..."

Glenn Close'un Chris diye söz ettiği kişi de bir başka ünlü oyuncu... Süperman filmleriyle hafızalara kazınan Christopher Reeve.
.
Geçirdiği bir kaza sonucu hareket yeteneğini yitiren ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını sürdüren Reeve ile Robin Williams çok yakın arkadaştı Glenn Close'un anlattığına göre.

Haberin Devamı

Reeve ile Williams'ın dostlukları henüz ünlü olmadan çok uzun zaman önce başlamıştı. New York'taki Julliard School'da öğrenciyken oda arkadaşlığı yaptılar. Sonra ikisi de kariyerlerinde zirveye çıktılar.

Fakat Reeve ata binerken düşüp felç oldu. Hayata veda ettiği 2004 yılına kadar da tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kaldı. Reeve, kalp krizi geçirip son nefesini verdiğinde henüz 52 yaşındaydı.

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

Robin Williams ile Christopher Reeve, gençlik yıllarından beri çok iyi dosttu.

Gözden KaçmasınDestansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocam. Kendimi hâlâ evli hissediyorumDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam. Kendimi hâlâ evli hissediyorum' Haberi görüntüle

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

'EN FAZLA ÜÇ YIL YAŞARDI'
Reeve'den tam 10 yıl sonra California'daki evinde cansız bedeni bulunduğunda Robin Williams ise 63 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun Parkinson başlangıcı teşhisi aldığı için canına kıydığı belirtildi ilk dönemde. Yapılan otopside ise o teşhisin yanlış olduğu aslında Lewy cisimcikli demans belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

Robin Williams'ın ölümünden bir yıl sonra karısı Susan Williams ise şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Eğer kendi canına kıymasaydı bile Williams'ın, hastalıkları yüzünden üç yıl içinde ölebileceğini ileri sürdü.

Susan Williams, bu ilginç açıklamayı katıldığı Good Morning America programında yaptı.

Lewy cisimcikli demans nedeniyle beyinsel fonksiyonlarını yitireceğini hatırlattı oyuncunun eşi.  Hafızasının giderek zayıflayacağını, hareket yeteneğinin kısıtlanacağını da belirten Susan Williams "Eğer canına kıymasaydı üç yıl yaşayabilirdi. Bunlar da zor yıllar olurdu. Sonunda bir yerde tedavi altına alınması gerekirdi" diye sürdürdü sözlerini.

Gözden KaçmasınAğlaya, ağlaya anlattı: O hâlâ benim kocam Ona iyi geceler demeden uyumuyorumAğlaya, ağlaya anlattı: O hâlâ benim kocam! Ona 'iyi geceler' demeden uyumuyorumHaberi görüntüle

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

Robin Williams'ın hafızalara kazındığı filmlerden biri Ölü Ozanlar Derneği oldu.

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

Günaydın Vietnam da sevenlerinin kalbinde ayrı bir yer edindi.

Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin

Williams, Bayan Doubtfire'da kolay unutulmayacak bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Robin Williams#Zelda Williams#HOLLYWOOD

BAKMADAN GEÇME!