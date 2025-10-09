Ünlü oyuncunun kızı açıkça yalvardı: Ne olur babamın hatırasını böyle kirletmeyin!

Haberin Devamı

Onun mavi gözlerinin, benzersiz mimiklerinin ardına gizlediği acısı, ardından tutulan yasın şiddetini daha da artırdı...

Sadece ailesi değil Williams'ı sinema perdesinden tanıyanlar bile sanki bir yakınlarını kaybetmiş kadar üzüldü.

Aradan 11 yıl geçti, Robin Williams, hala unutulmadı. Ama bu durum, onun geride bıraktığı kızı Zelda'nın yüreğini daha fazla burkuyor.

Hatta açıkça söyleyelim onu kızdırıyor.

BABASININ YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ VİDEOLARI ONU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Zelda Williams'ın bu kadar kızmasının nedeni ise kendisine gönderilen ve babasının yapay zeka ürünü olan videoları.

Robbie Williams'ın 36 yaşındaki kızı Zelda, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu yapay zeka videoları üretenlere ateş püskürdü. Sonra da onlardan yalvarırcasına bir ricada bulundu.

"Lütfen benim bu videoları izlemek istediğime inanmaktan vazgeçin" diye seslendi.

Zelda "Eğer beni trollemeye çalışıyorsanız çok daha kötülerini gördüm... Ben sizi engelleyip yoluma devam ederim" diye yazdı.

'GERÇEK İNSANLARIN MİRASINI KİRLETİYORLAR'

Robin Williams'ın kızı "Ama biraz nezaketiniz varsa lütfen bunu bana ve ona yapmayın" diye seslendi.

Zelda Williams, bu yapay zeka ürünü videoları "aptalca, enerji ve zaman kaybı" olarak nitelendirdi. Sonra da ekledi: "İnanın bana, bu babamın isteyebileceği bir şey değil."

Genç kadın, gerçek insanların mirasının bu tür sosyal medya kullanımı ile kirlendiğinin altını çizdi. Ayrıca yapay zeka kullananların sanat yapmadığını da satırlarına ekledi.

Babasının yapay zeka ürünü videolarının geçmişi kötü bir şekilde dönüştürüp yeniden ve yeniden tükettiğini de savundu Zelda Williams.

Zelda Williams, ünlü oyuncunun 1989 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Marsha Garces Williams ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri.





ACI HABERİ MİLYONLARI ÜZDÜ

Ölü Ozanlar Derneği'nin sıra dışı öğretmeni, kelimeleri uzata uzata Günaydın Vietnam diye bağıran radyo sunucusu, çocuklarından kopmamak için kadın kılığına giren Bayan Doubtfire ve daha nice filmde çizdiği unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınan Robin Williams, 2014 yılının 11 Ağustos günü evinde ölü bulunmuştu.

Çok da ileri bir yaşta sayılmayacak Williams'ın kendi canına kıydığının ortaya çıkması durumu biraz daha trajik hale getirdi.

Kamera karşısında sürekli gülümsüyor gibi görünen yüzüyle tanınan oyuncuya kimse böyle bir ölümü yakıştıramadı.

Dışarıdan bakıldığında mutlu gibi görünen bir oyuncu nasıl olur da hayattan bu kadar çabuk çekip gidebilirdi ki!

Ama olan olmuştu işte.

Öyle ya da böyle sinema dünyasından bir yıldız, kendi arzusuyla kayıp gitti.





EN İYİ DOSTU YAŞASAYDI O DA HAYATA TUTUNURDU

Geçen yıl Williams'ın, hayattayken yakın arkadaşlarından biri olan ünlü oyuncu Glenn Close, çok çarpıcı bir açıklama yaptı: " Hep şöyle hissettim... Eğer Chris hayatta olsaydı, Robin de bugün yaşıyor olabilirdi..."

Glenn Close'un Chris diye söz ettiği kişi de bir başka ünlü oyuncu... Süperman filmleriyle hafızalara kazınan Christopher Reeve.

.

Geçirdiği bir kaza sonucu hareket yeteneğini yitiren ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını sürdüren Reeve ile Robin Williams çok yakın arkadaştı Glenn Close'un anlattığına göre.

Reeve ile Williams'ın dostlukları henüz ünlü olmadan çok uzun zaman önce başlamıştı. New York'taki Julliard School'da öğrenciyken oda arkadaşlığı yaptılar. Sonra ikisi de kariyerlerinde zirveye çıktılar.

Fakat Reeve ata binerken düşüp felç oldu. Hayata veda ettiği 2004 yılına kadar da tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kaldı. Reeve, kalp krizi geçirip son nefesini verdiğinde henüz 52 yaşındaydı.

Robin Williams ile Christopher Reeve, gençlik yıllarından beri çok iyi dosttu.





'EN FAZLA ÜÇ YIL YAŞARDI'

Reeve'den tam 10 yıl sonra California'daki evinde cansız bedeni bulunduğunda Robin Williams ise 63 yaşındaydı.

Ünlü oyuncunun Parkinson başlangıcı teşhisi aldığı için canına kıydığı belirtildi ilk dönemde. Yapılan otopside ise o teşhisin yanlış olduğu aslında Lewy cisimcikli demans belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

Robin Williams'ın ölümünden bir yıl sonra karısı Susan Williams ise şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Eğer kendi canına kıymasaydı bile Williams'ın, hastalıkları yüzünden üç yıl içinde ölebileceğini ileri sürdü.

Susan Williams, bu ilginç açıklamayı katıldığı Good Morning America programında yaptı.

Lewy cisimcikli demans nedeniyle beyinsel fonksiyonlarını yitireceğini hatırlattı oyuncunun eşi. Hafızasının giderek zayıflayacağını, hareket yeteneğinin kısıtlanacağını da belirten Susan Williams "Eğer canına kıymasaydı üç yıl yaşayabilirdi. Bunlar da zor yıllar olurdu. Sonunda bir yerde tedavi altına alınması gerekirdi" diye sürdürdü sözlerini.





Robin Williams'ın hafızalara kazındığı filmlerden biri Ölü Ozanlar Derneği oldu.





Günaydın Vietnam da sevenlerinin kalbinde ayrı bir yer edindi.





Williams, Bayan Doubtfire'da kolay unutulmayacak bir performans sergiledi.