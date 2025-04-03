Ünlü oyuncunun kâbusu bitmiyor… Doktorlar beyninde 4 tümör daha buldu: Hayatım için savaşıyorum

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Yıllar boyu ekranlarda izleyicilerle buluştuğu şov programlarıyla ünlenen Teddi Mellencamp'ın doktorları ünlü oyuncunun beyninde 4 tümör daha buldular.

BİR KÖTÜ HABER DAHA ALDI…

Bir yandan tedavisine devam eden Mellencamp doktorları tardından acil şekilde MR çekildikten sonra aldığı haberle bir kez daha yıkıldı.

“Real Housewives of Beverly Hills” yıldızı 43 yaşındaki Mellencamp, dün yayınlanan yeni röportajında “Hayatım için savaşıyorum” diyerek durumunun ciddiyetini açıkça ortaya koydu.

Teddi Mellencamp, beyninde tümörler bulunmadan kısa bir süre önce ayrılık kararı aldığı eşi Edwin Arroyave’den 12 yaşında Slate, 10 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocuk sahibi olmuştu.

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AYRILDIĞI KOCASIYLA YENİDEN AYNI EVDE KALMAYA BAŞLADI

Ünlü oyuncu kendisine korkunç hastalık süreci boyunca en çok destek veren isim olan kocasıyla ayrılma kararını da askıya aldı. Hatta ikili yatak odalarını ayırsalar da yeniden aynı eve taşındı.

Radyasyon ve immünoterapi tedavileri nedeniyle azalan enerjisine rağmen güler yüzünü ve neşesini korumaya çalışsa da Teddi Mellencamp’in son 3 yılı hiç uyanamadığı bir kâbus gibi geçti.





ÜÇ YILDIR UYANAMADIĞI BİR KÂBUSUN İÇİNDE YAŞIYOR

Üç yıl önce ölümcül cilt kanserine yakalanan Mellencamp kanseri yenebilmek için 20 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Sırtında ve vücudunun birçok başka yerinde bu ameliyatların izlerini taşıyan ünlü oyuncu tam cilt kanserini yenmişken bir kötü haber daha aldı.





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KANSER BEYNİNE VE AKCİĞERİNE SIÇRADI

Kanser beynine ve akciğerlerine sıçradı, beyninde bulunan çok sayıdaki tümörlerden en ölümcül olanları ameliyatla çıkarıldı.

Doktorları bir yandan radyasyon tedavisiyle geri kalan tümörleri küçültmek için uğraşırken Teddi Mellencamp’ın beyninde dört tümör daha belirdi.





DURUMU DAYANILMAZ BAŞ AĞRILARINDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aynı zamanda ünlü şarkıcı John Mellencamp'ın kızı olan yıldız isim şubat ayında dört beyin tümörünün alınması için ameliyat geçirmişti.

Dayanılmaz baş ağrıları çekmeye başladıktan sonra doktora koşan ünlü oyuncunun beynindeki tümörlerin en az altı ay boyunca fark edilmeden büyümeye devam ettiği ortaya çıktı.

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UMUTLU AMA ÇOCUKLARINI KÖTÜ SONA HAZIRLIYOR

Us Weekly'ye kanserin hayatında yüzleşmek zorunda kaldığı en zor şey olduğunu anlatan Teddi Mellencamp “vücudunu dinlediğini”, “aktif kaldığını” ve sevdiği şeyleri yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bir yandan hayatta kalabilmek için savaşmaya ve umutlu olmaya devam etse de ünlü oyuncunun kaçınılmaz bir kötü son durumu için üç çocuğunu da şimdiden hazırlamaya çalıştığı söyleniyor.