Ünlü oyuncunun kabusa dönen evliliği yeni bitmişti... İmza atmasak da olur... Çocuğumun annesi ol yeter

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Angelina Jolie'nin adı birkaç kişiyle aşk söylentilerine karışsa da henüz hayatını paylaştığı kimse yok.

Diğer yandan Brad Pitt ise iki yılı aşkın bir süredir mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte. Hatta çiftin bu ilişkiye çok değer verdiği ve ortak bir gelecek düşündüğü de epeydir konuşuluyor.

Çiftin evlenmek istediği de Brad Pitt ve Ines de Ramon cephesinden gelen haberler arasında.

Daha geçen hafta ortaya atılan iddialara göre Pitt, evlilik anlaşması imzalamadan Ines de Ramon ile evlenmeyi düşünmüyor. Sevgilisine tabii ki aşık ama 400 milyon dolarlık servetini de koruma altında tutmayı amaçlıyor.

34 yaşındaki Ines de Ramon ise boşanmaların çok yaygın olduğu gösteri dünyasında geleceğini iyice garantiye almadan böyle bir anlaşma imzalamak için acele etmiyor.

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ÜNLÜ ÇİFT HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMİYOR

Diğer yandan son birkaç gündür ünlü çift hakkında bambaşka bir söylenti dolaşıyor ortada. Bu kez "başrolde" evlilik yok ama çocuk var.



Bu iddialara göre Angelina Jolie ile evliliği sırasında üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocuk sahibi olan Pitt'in sevgilisinden de bir çocuk istiyor.

Belki de diğer altı çocuğuyla istediği gibi görüşemediği hepsi ona yüz çevirdiği için özlemini yeni bir bebekle dindirmeyi arzuluyor.

Yine de In Touch dergisine konuşan kaynaklara bakılırsa Pitt çocuk sahibi olmak için evlenmeye de gerek duymuyor. Çünkü Ines'e olan sevgisini kanıtlamanın tek yolunun "imza atmak" olmadığı düşüncesinde.

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa Pitt bu konuda resmen evli olmalarına da gerek duymuyor.

ALTI ÇOCUĞUNU GÖREMİYOR... YENİ BİR ÇOCUK İSTİYOR

İddialara göre Pitt'in hayali Ines ile gerçek bir aile haline gelmek yani aralarına aşklarının meyvesi olan bir çocuğun katılması.

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Hatta bu çocuk arzusunu Ines'e de çoktan açtı Brad Pitt söylenenlere göre. Onunla evlenmek için acele etmese de Pitt, sevgilisiyle çocuk sahibi olma ve isterse ABD isterse dünyanın farklı yerlerindeki konutlarında bir aile olarak yaşama fikrine çok açık.

Aslına bakılırsa Brad Pitt ile 34 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon, geçen yılın şubat ayından bu yana birlikte yaşıyorlar. Hayatlarını bir çift olarak sürdürüyorlar bir başka deyişle.

İlişkilerinin tamamına ermesi için gereken tek şey Brad Pitt'in sevgilisine evlenme teklif edip bir de yüzük vermesi.

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SEVGİLİSİ RAHAT ETSİN DİYE ÇABALIYOR

Dergiye konuşan kaynaklara göre Brad Pitt baba olmayı seviyor. Her ne kadar şu anda 60'larında olsa da bazı yaşıtlarının bu dönemde baba olma sevincini yaşadığını ve hayatlarının nasıl da değiştiğini görüyor.

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İddialara göre Pitt, yaşı artık 60'lara gelmiş olsa da kendini hala genç ve sağlıklı hissediyor. Bir çocuk daha büyütecek enerjiye sahip olduğunu düşünüyor.

Bu konuda sevgilisi Ines'e gerekli güvenceyi vermek için de elinden geleni yapıyor ünlü oyuncu. ABD'nin farklı yerlerindeki evlerinde ona uygun kendini rahat hissedeceği ortamlar yaratıyor.