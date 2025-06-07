Ünlü oyuncudan görülmemiş intikam: Arkadaşının eski sevgilisine goril dışkısı göndermiş!

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Ünlü oyuncu, sırf arkadaşının kalbini kırdığı için onun eski sevgilisine gerçekten de bir galon goril dışkısı gönderdiğini kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu ilginç olayın kahramanı uzun süredir nişanlı olduğu Chris Martin ile yollarını ayıran Dakota Johnson.

Dakota Johnson, yalan makinesine bağlandı ve hakkındaki söylentileri doğruladı.

35 yaşındaki oyuncu, Vanity Fair dergisine bir röportaj verdi. Bu sırada da yalan makinesi testine girmeyi kabul etti.

Dakota Johnson'a testin bir noktasında "Bir keresinde arkadaşınızın kalbini kıran eski sevgilisine bir galon dolusu goril dışkısı gönderdiğiniz söyleniyor. Bunun gerçekliğini doğrulayabilir ya da reddedebilir misiniz?" sorusu yöneltildi.

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Bunun üzerine Dakota Johnson da önce derin bir nefes aldı. Ardından da "Yani evet, bunu yaptım. Uzun zaman önce" diyerek iddiayı doğruladı.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERMİŞ

Tabii ki bunun sonrasında Dakota Johnson'a böylesine bir şeyi nereden bulup sipariş verdiği de soruldu.

Güzel oyuncu da bu konuda bir internet sitesi üzerinden sipariş verilebileceğini belirtti. Ardından da şunları ekledi: "Herhangi bir tür, herhangi bir boyutta sipariş verebilirsiniz."

Yalan testini yapan kişi ise Dakota Johnson'ın doğruyu söylediğini ifade etti.

Dakota Johnson, sinemanın iki usta yıldızı Melanie Griffth ile Don Johnson'ın kızı...

Grinin Elli Tonu adlı filmle yıldızını parlatan Dakota Johnson, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Chris Martin ile ayrılığıyla gündemdeydi.

Güzel oyuncu, meslektaşı Gwyneth Paltrow'un eski kocası olan Chris Martin ile sekiz yıldır nişanlıydı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren çift, bu kez yollarını kesin olarak ayırdı.