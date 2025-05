Ekranın sırım gibi yakışıklısıydı...Yakınlarının sözleri yürek burktu... Artık uzatmaları oynuyor

Haberin Devamı

Rol aldığı dizilerde de maceradan maceraya koştu... Bu arada şöhretin keyfini sonuna kadar çıkardı. Hızlı bir hayat sürdürdü... Görünüşe göre şimdi de bunun bedelini ödüyor.

Diğer yandan geçen yıllar herkes gibi onu da etkiledi... Daha geçen sene ilk torun sevincini yaşadı yaşamasına ama ondan sonra da çok etkilendiği korkunç bir trajedinin kahramanı oldu.

Her ne kadar artık boşanmış da olsalar çocuklarının annesinin canına kıyması onu da hayata küstürdü.

Görünüşe göre ünlü oyuncu bu yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı ve bir yolculuk için bulunduğu hava limanında sergilediği görüntüyle hayranlarının da yüreğini burktu.

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANDI

Böyle anlattığımız bu ünlü oyuncu Sahil Güvenlik, Kara Şimşek gibi dizilerle tanınan David Hasselhoff.

72 yaşındaki Hasselhoff, önceki gün Meksika'nın Cancun eyaletinden Los Angeles'a dönmek için gittiği havalimanında bir sağlık krizi yaşadı.

Tekerlekli sandalyede oturan Hasselhoff, o gün nedense yürümekte zorlandı.

Eski karısı Pamela Bach'ın ölümünün ardından ikinci karısı Hayley Roberts'tan çok destek alan Hasselhoff, yine de bu beklenmedik trajediyi atlatamamış görünüyordu.

Her ne kadar havaalanında kendisine yönelen kameralara gülümseyip her şey yolunda işareti yapsa da Hasselhoff, yakın çevresinin söylediğine göre hiç iyi değil.

'ÖDÜNÇ ALINMIŞ ZAMANLARI YAŞIYOR'

Yakınlarının ileri sürdüğüne göre David Hasselhoff, "Artık ödünç alınmış zamanları yaşıyor. Türkçesiyle söylersek 'Uzatmaları oynuyor.'

Yakınları ünlü oyuncunun durumunu şöyle anlattı: " Birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir hayat yaşadı. Ama onlarca yıl da alkol başta kötü alışkanlıklara kapıldı. Sonradan da bundan pişman oldu."

Hasselhoff'u yakından tanıyanlara bakılırsa ünlü oyuncu her ne kadar artık uzaklaşmış olsa da kötü alışkanlıklarının esiri olduğu günlerin bedelini ödüyor.

David Hasselhoff, kendi yaşıtı olan birçok insanın başına gelebileceği gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Hatta kalbine kalp krizi geçirmesini önlemek için bir defibrilatör bile yerleştirildi. Yakınları "Şimdi artık alkol kullanmıyor.

Ama bir kez daha ameliyat geçirmek zorunda kalırsa bunun son olacağını da biliyor" diye konuştu.

David Hasselhoff'un ilk karısı Pamela Bach geçtiğimiz mart ayında kendi canına kıydı. Her ne kadar kendisinden çok genç eşi Hayley ile mutlu bir evliliği olsa da bu durumu hala kendi içinde çözebilmiş değil. Buna rağmen Hasselhoff'un eski karısının cenaze törenine gitmediğini de not düşelim.

BİR DEĞİL BİRKAÇ KUŞAĞIN HAFIZASINDA YER ETTİ

David Hasselhoff'u özellikle belli bir yaş kuşağındakiler çok iyi hatırlar. Ama onu bilmeyenler için kısaca bir tanıtalım.



Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaşındayken Peter Pan adlı oyunca sahneye çıktı. O dönemde bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyordu,

Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında okulunun voleybol takımında da yer aldı. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and The Restless adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Bu yapımdaki serüveni 1975 ile 1982 yılları arasında devam etti.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Ardından birçok izleyicinin hafızalarına kazındığı Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadı. Bu serüveni de 1982 ile 86 yılları arasında sürdü.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti. Bu arada yeri gelmişken Hasselhoff'un "TV'de en çok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatalım.

David Hasselhoff, bir dönem kötü alışkanlıklarıyla gündeme geliyordu. Bir keresinde Los Angeles Havaalanı'nda ne yaptığını bitmez bir halde yerde otururken objektiflere takıldı. Fakat sonradan hayatını ve kendini toparladı.

Hasselhoff, ilk evliliğini 1984 ile 1989 arasında Catherine Hickland ile yaptı. Ardından iki kızının annesi Pamela Bach (yukarıda) ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasında sürdü. 2018 yılından bu yara da Hayley Roberts ile birlikte.