Ünlü oyuncunun gurur günü… Genç eşiyle yetişkin kızını yan yana görenler kardeş sandı

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Üstlendiği karakter rolleriyle kılıktan kılığa bürünürken hep büyük yıldızların yanında kendisi de bir yıldız gibi parladı.

BUNCA YILLIK EMEĞİN MÜKÂFATINI ALDI

Bunca yıllık emeğinin karşılığını da meşhur Hollywood Walk of Fame’de yani Şöhretler Kaldırımı’nda kendi yıldızına kavuşarak aldı.

Ünlü oyuncu Christian Slater'ın rol arkadaşları, kızları ve eşi Hollywood'daki Walk of Fame töreninde ona destek olmak için etrafında toplandılar.

55 yaşındaki usta aktöre en büyük desteği 12 yıl önce evlendiği 35 yaşındaki ikinci eşi Brittany Lopez verdi.





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İLK EŞİ ONA SALDIRIP TUTUKLANMIŞTI… İKİNCİ EŞİYLE MUTLULUĞU BULDU

Christian Slater ilk evliliğini 2000 yılında ünlü model Dayle Haddon’ın yazar kızı Ryan Haddon’la yapmıştı. Eski çiftin şimdi 26 yaşında olan bir oğulları ve 24 yaşında bir de kızları var.

Ryan Haddon 2003’te kocası Christian Slater’a saldırmış, ona bir şişe fırlatarak yaralanmasına sebep olduğu için tutuklanmıştı.

Eski aşıkların bu çok konuşulan kavgasının ardından evlilikleri yürümemiş, 2005’te evlerini ayırdıktan sonra 2007’de boşanmışlardı.

BÜYÜK KIZI VE KARISI KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Christian Slater 2010’da tanışıp sevgili olduğu Brittany Lopez’le 2013’te evlenip yeniden yuva kurdu ve bu kez mutluluğu yakaladı.

Çiftin 2019’da bir kızları, geçen yaz da bir oğulları oldu.

Törende babasının yalnız bırakmayan büyük kızı Lena ve kendisinden 20 yaş küçük eşi Brittany Lopez yan yana gelince ilginç bir görüntü oluştu ve herkes bu iki kadının birbiriyle kardeş sandı…

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“AİLEM OLMASA BURADA OLAMAZDIM”

Christian Slater yıldızına kavuştuğu törende yaptığı konuşmada ailesinden övgüyle bahsetti ve onlara “İnanılmaz ve harika çocuklarım var. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Hollywood Bulvarı'nda bir yıldıza sahip olmak harika ama ailem ve bugün sahip olduğum sevgi olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı” sözleriyle seslendi.





GEÇ YAŞTA BABALIK ÇOK TATLI GELMİŞ

Usta aktör geçen yıl bir kez daha baba olmadan hemen önce verdiği röportajda 50'li yaşlarında yeniden çocuk yetiştirmek üzerine konuşmuş, “Artık her şey çok farklı. Babalığa kesinlikle çok daha hazırım ve bunu seviyorum, sanırım ilk seferinde bundan daha çok korkuyordum ve biraz daha kafam karışıktı ve dikkatim çok dağınıktı” demişti.

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Slater şimdi ise gerçekten düşündüğü, gerçekten önemsediği tek şeyin çocukları olduğunu ve sadece onların yanında olmak istediğini söylüyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER… FİLMLERİ DE DİZİLERİ DE ÇOK SEVİLDİ, ÇOK İZLENDİ

Christian Slater Vampirle Görüşme, Robin Hood: Hırsızlar Prensi gibi gişe rekorları kıran filmlerde de rol alarak beyaz perdenin yıldızı olmuştu.

Gençlik yıllarında rol aldığı True Romance ve Untamed Heart filmleri ise şimdilerde kült film olarak anılıyor.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Christian Slater Bay Robot ve Dexter: Original Sin dizileriyle de büyük başarı kazandı.