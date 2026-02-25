×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Martin Short#Katherine Hartley Short#Meryl Streep
Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 10:02

Hollywood'un deneyimli oyuncularından Martin Short, hayatının en büyük acılarından biriyle yüzleşti. Short'un 42 yaşındaki kızı Katherine Hartley hayata veda etti.

Haberin Devamı

Son dönemde Only Murders in the Building adlı yapımla ve rol arkadaşı Meryl Streep ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündemde olan Martin Short'un kızının kendi canına kıydığı belirtiliyor.

Short'un sözcüsü, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada Katherine'in ölümünü doğrulayarak bütün bir ailenin yıkıldığını ve bu süreçte özel hayatlarının mahremiyetine saygı istediklerini belirtti.

Açıklamada Katherine Hartley Short'un herkes tarafından sevildiği ve dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacağı belirtildi.

Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Short'un kızı Katherine, Hollywood Hills'teki evinde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, genç kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Katherine, Martin Short'un 2010 yılında hayata veda eden karısı Nancş Dolman ile birlikte evlat edindiği üç çocuğundan biriydi.

Çiftin, Katherine dışında yine evlat edindikleri 39 yaşında Oliver Patrick ve 36 yaşında Henry Hayter adında iki çocuğu daha bulunuyordu.

People dergisinin haberine göre Katherine New York Üniversitesi'nde psikoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine eğitim gördü. Sonra da California Üniversitesi'nden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Ölümüne kadar da sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapi hizmeti veren bir kurumda yarı zamanlı olarak çalıştı.

Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti

 Katherine, Martin Short ile 2010 yılında kaybettiği karısı Nancy'nin evlat edindiği üç çocuğundan biriydi.

Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti

Çiftin Katherine dışında 30'lu yaşlarında iki erkek evladı bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Martin Short#Katherine Hartley Short#Meryl Streep

BAKMADAN GEÇME!