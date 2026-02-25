Ünlü oyuncunun evlat acısı: Kızı genç yaşında hayata veda etti

Haberin Devamı

Son dönemde Only Murders in the Building adlı yapımla ve rol arkadaşı Meryl Streep ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündemde olan Martin Short'un kızının kendi canına kıydığı belirtiliyor.

Short'un sözcüsü, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada Katherine'in ölümünü doğrulayarak bütün bir ailenin yıkıldığını ve bu süreçte özel hayatlarının mahremiyetine saygı istediklerini belirtti.

Açıklamada Katherine Hartley Short'un herkes tarafından sevildiği ve dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacağı belirtildi.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Short'un kızı Katherine, Hollywood Hills'teki evinde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, genç kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Katherine, Martin Short'un 2010 yılında hayata veda eden karısı Nancş Dolman ile birlikte evlat edindiği üç çocuğundan biriydi.

Çiftin, Katherine dışında yine evlat edindikleri 39 yaşında Oliver Patrick ve 36 yaşında Henry Hayter adında iki çocuğu daha bulunuyordu.

People dergisinin haberine göre Katherine New York Üniversitesi'nde psikoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine eğitim gördü. Sonra da California Üniversitesi'nden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Ölümüne kadar da sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapi hizmeti veren bir kurumda yarı zamanlı olarak çalıştı.

Katherine, Martin Short ile 2010 yılında kaybettiği karısı Nancy'nin evlat edindiği üç çocuğundan biriydi.





Çiftin Katherine dışında 30'lu yaşlarında iki erkek evladı bulunuyor.