Ünlü oyuncunun eski kocası nişanlandı... Evliliğe karar vermesi tam 22 yıl sürdü!

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Bunlara yeni bir halka da birkaç gün önce eklendi... Bir zamanlar ünlü bir oyuncuyla evli olan, kendisi de ünlü bir başka oyuncu, yeni aşkına evlilik teklif etti ve karşılığında da "evet" yanıtını aldı. Üstelik bu gelişmeyi de sosyal medya sayfasından "Büyük haber" diyerek herkese ilan etti.

Onun açısından bakıldığında bu gerçekten büyük haber... Çünkü ilk evliliği yıkıldıktan sonra bir ikincisine karar vermesi tam 22 yılını aldı!

ÜNLÜLER DÜNYASININ EN UNUTULMAZ EVLİLİKLERİNDEN BİRİNİN KAHRAMANIYDI

Şu sıralarda mutluluktan ayakları yere basmayan bu ünlü, Kanadalı oyuncu, yönetmen, komedyen ve yapımcı Tom Green…

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Aslında o da Hollywood'un ünlülerinden biri. Ama Drew Barrymore'un eski kocası dersek daha fazla insan Green'i hatırlayacaktır.

53 yaşındaki Tom Green, bir süredir birlikte olduğu Amanda adlı sevgilisiyle nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Green mesajına "Büyük haber" diyerek başladı. Ardından da "Amanda ve ben nişanlandık. Ben dünyanın en şanslı adamıyım. Seni seviyorum Amanda" satırlarına yer verdi.

GÖSTERİ DÜNYASINDAN BİR ÜNLÜ DEĞİL: Belli ki Tom Green'in nişanını ilan ettiği Amanda adlı genç kadın, gösteri dünyasından bir ünlü değil. Daha önce çocukluk yıllarından beri kamera karşısında büyüyen Drew Barrymore ile evlenip boşanan Tom Green bu kez farklı bir sektörden seçti eşini. Sosyal medya profiline göre Amanda, kişisel spor ve yoga eğitmeni. Aynı zamanda beslenme uzmanı.





GENCECİK YAŞINDA ÜNLÜ YILDIZLA EVLENMİŞTİ

Tom Green bundan önceki evliliğini söylediğimiz gibi Drew Barrymore ile yaptı. Çiftin evliliği 2001 ile 2002 arasında sadece bir yıl sürdü. Bu kadar kısa zamanda bitti evlilik ama Hollywood'un en unutulmazlarından biri olarak hafızalara kazındı.

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Tom Green, genç yaşta yaptığı bu ilk evliliğinden sonra da Amanda ile tanışıncaya kadar bir daha evlenmedi.

Hatta 2020 yılında yani evliliklerinin üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra Barrymore ile Green yeniden bir araya geldi.

Barrymore'un sohbet programında buluşan eski çift, orada birbirlerine karşı hissettikleri sevgiyi ve saygıyı dile getirdi. İkisi de "Seni seviyorum ve byagı duyuyorum" diyerek evlilikleri yıllar önce bitmiş olsa da birbirlerine değer verdiklerini gözler önüne serdi.

22 YIL SONRA YENİDEN EVLENMEYE KARAR VERDİ

Drew Barrymore bundan dört yıl önce verdiği bir röportajda Tom Green ile evliliği hakkında "İkimiz de çok gençtik ve aptaldık" diye konuştu.

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Bu arada Barrymore'un Green'den önce de Jeremy Thomas ile bir yıllık başka bir evlilik yaptığını, üçüncü kocasının da iki kızının babası Will Kopelman olduğunu hatırlatalım.

Her ne kadar Drew Barrymore kendisinden boşandıktan sonra bir evlilik yapmış olsa da Tom Green bu kararı vermek için epey bekledi.

2002 yılında boşandıktan tam 22 yıl sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Onun bu konudaki fikrini değiştiren de Amanda adlı nişanlısı oldu.