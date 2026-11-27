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Ancak anlaşılan bu büyük varlık ünlü oyuncunun ailesinde yaşanan drama çare olamamış…

Ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın eski gelini, oyuncunun oğlu Saifoulaye Freeman ile yaşadığı ve istismar içerdiği iddia edilen evliliğinden sonra, Freeman'ın torunlarının evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Çocukların annesi Maryann Castle, Michigan'daki evinin kirasını ödeyemediğini; şu anda 89 yaşındaki sinema efsanesinin torunları olan 6 yaşındaki Zaharah, 8 yaşındaki Aaliyaah ve 14 yaşındaki Abdullah ile birlikte acil durum barınma merkezinde yaşadığını iddia ediyor.

2011 yılında evlenip 2024 yılında boşanan Castle ve Saifoulaye'in bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi.

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25 Kasım Çarşamba günü yayımlanan bir makalede Castle, "Morgan'a ulaşmaya çalıştım çünkü evden tahliye edilmemek ve yeniden evsiz kalmamak için yardıma ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Castle sözlerine şöyle devam etti: "Morgan'dan 5.000 dolar istedim. İş danışmanından gelen yanıtta, Morgan'ın bana yardımcı olamayacağı belirtildi."

Söz konusu yayının ele geçirdiği e-postalara göre Castle, Morgan Freeman'a ulaşarak kira ödemesi ve bozulan aracının yerine yenisini alabilmek için maddi destek talebinde bulundu.

Temmuz 2024'te "Morgan"a hitaben yazdığı bir mesajda Castle, kendisinin ve çocuklarının, oyuncunun 65 yaşındaki oğlundan kaçarak önce bir aile içi şiddet sığınağına yerleştiklerini, ardından kendi başlarına bir ev bulabildiklerini anlattı.

Castle, "Artık bir evimiz var; evin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için biraz desteğe ihtiyacımız olabilir" diyerek yardım çağrısında bulundu.

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Çaresizce yaptığı başvurular yanıtsız kalınca Castle, ekim ayında Oscar ödüllü oyuncunun New York merkezli iş danışmanına yöneldi ve kendisi ile çocuklarının "tahliye edilmelerine sadece bir hafta kaldığını" belirterek duruma müdahale etmesi için ricada bulundu. Ancak yardım çağrılarının Freeman'a ulaşıp ulaşmadığını sorduğunda aldığı yanıt yıkıcıydı: "Morgan tüm mesajlarınızı aldı. Şu an için yapabileceği hiçbir şey yok."

Castle, usta aktörün en küçük üç torununun varlığından haberdar olduğunu, ancak onlarla neden hiç görüşmediğine dair bir açıklama yapmadığını öne sürdü.

Morgan Freeman'ın dört çocuğu var; Alfonso ve Saifoulaye adında iki oğlu, Morgana adında bir kızı ve 1967-1979 yılları arasında süren ilk evliliği sırasında Jeanette Adair Bradshaw ile birlikte büyüttüğü evlatlık kızı Deena Adair.

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Öte yandan yıldız isim geçmişten beri çok ilgili bir baba olmadığı konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlüydü. 2014 yılında başka bir yayına verdiği röportajda iki oğlu hakkında şunları söylemişti: "Evli olmadığım dönemde birkaç çocuk sahibi oldum, ancak bu sizi bir 'baba' yapmaya yetmez."

Morgan Freeman, 20'li yaşlarının başındayken, yani 1959 ve 1960 yıllarında dünyaya gelen Alfonso ve Saifoulaye hakkında, "Baba olmam biraz zaman aldı. O dönemde oyuncu olmaya çalışmakla meşguldüm; gençliğimde bu iki rol birbiriyle pek örtüşmüyordu," açıklamasında bulundu.

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Morgan Freeman, Alfonso'nun annesinin Loletha Adkins olduğunu belirtmiş olsa da, Saifoulaye'in annesinin kimliğini hiçbir zaman açıklamadı.

Ayrıca şunları ekledi: "Çocuklarıyla bizzat ilgilenen bir dede değilim; hiç bebek bezi değiştirmedim. Ancak kızlarım olduğunda onların bezlerini değiştirmiştim. Çocukla bizzat ilgilenmek, onun hayatında fark yaratır."

Freeman, yıllar içinde kızı Morgana ile birlikte ilgi odağı haline geldi; hatta 2005 yılındaki “Batman Başlıyor” (Batman Begins) filminin galasına kızı Morgana ve torunu Alexis ile birlikte katılarak onları kırmızı halıdaki eşlikçileri yaptı.