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Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta!

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#Katherine Schwarzenegger#Chris Pratt#Arnold Schwarzenegger
Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 08:37

Aslında küçük çocuğu olan bütün anne ve babaların ortak derdidir onların sağlığı. Özellikle de belli bir yaşın altındaki çocukların sık sık her tür hastalığa açık olması ise şaşmayan 'yüzde yüz' gibi bir gerçek.

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Diğer yandan bir değil birkaç tane küçük çocuğun üstelik aynı anda hasta olması her anne ve baba için yıkıcı bir durum.

Bir yanda yürekleri saran endişe, diğer yanda hastalık yüzünden neşesi kaçan çocuklar. Bu da uykusuz geceler ve kolay geçmeyen bir yorgunluk demek.

Daha da ötesinde bu, öyle ünlü ya da sıradan anne- baba ayrımı yapılacak bir durum değil. İnsan ne kadar zengin olursa olsun çocuklarının sağlığını garanti edemiyor.

Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta

KIZLARI AYNI ANDA VİRÜS KAPTI
İşte böyle bir deneyimi sık sık yaşayan ünlü çiftlerden biri de oyuncu Chris Pratt ile karısı Katherine Schwarzenegger.

Hollywood'un emektarlarından Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğundan biri olan Katherine ile ünlü oyuncu Chris Pratt, 2019 yılından bu yana evli.

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Kalabalık bir aile isteyen çift, o zamandan bu yana da arka arkaya ikisi kız biri erkek üç tane çocuk dünyaya getirdi.

Chris Pratt ise bu konuda biraz daha tecrübeli. Onun eski sevgilisi Anna Faris'ten de bir oğlu var.

Katherine ile Chris'in çocukları ise henüz epey küçük. Oğulları Ford 4 aylık.

Kızları Eloise 2, Lyla ise 4 yaşında. Her çocuk gibi onlar da ailelerinin gözbebeği. Ve tabii ki her çocuk gibi onlar da sık sık hasta oluyorlar.

Zaten Katherine Schwarzenegger geçtiğimiz haftalarda kızlarının ikisinin de bir virüs yüzünden hasta olduğunu, üstelik birinin bileğini kırdığını sosyal medya üzerinden anlatmıştı.

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Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta

'BENİM ÇOCUKLARIM HER ZAMAN HASTA'
45 yaşındaki Chris Pratt da zaten bu konuda yarı şaka yarı ciddi yaşadıklarını her fırsatta anlatıyor.

Bir süre önce E!News'a konuşan ünlü oyuncu "Çocuklar sürekli hasta. Ama yine de iyi gidiyorlar" dedi. 

Arından da şunları söyledi: "Aslında bağışıklık sistemlerini geliştiriyorlar. Ama gerçekten çok tatlılar. Onları seviyorum. Bazen bütün gece uyutmuyorlar. Yine de bundan daha güzel bir şey yok."

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Bundan birkaç hafta önce Katherine Schwarzenegger da çocuklarının aynı anda virüs kapıp hasta olduklarını hatta kızlarından Eloise'ın bileğini kırdığını söylemişti.

Bu durumu sosyal medya paylaşımıyla duyuran Katherine, aslında şanslı olduğunu çünkü 4 aylık oğullarının çok sessiz ve sakin durduğunu da sözlerine ekledi.

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Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta

ZAMAN ZAMAN GÜNLÜK HAYATLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Arnold Schwarzenegger'ı büyükbaba yapan ilk çocuğu olan Katherine sık sık sosyal medya sayfasından günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Orada da sahip oldukları bütün servete rağmen diğer milyonlarca anne gibi evinin içinde her zaman bakımlı olmadığını da gözler önüne seriyor.

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Katherine ve Chris, Arnold Shwarzenegger ile Maria Shriver'a ardı ardına üç torun verdi. Hem de her biri ikişer yıl arayla.

Katherine aynı zamanda Chris Pratt'ın aradığı huzuru bulmasını da sağladı. Pratt, ilk evliliğini meslektaşı Anna Faris ile yapmıştı. Hatta ondan bir erkek evlat sahibi oldu. Ama evlilik yürümedi ve boşandılar.

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Ünlü oyuncunun derdi bitecek gibi değil: Benim çocuklarım hep hasta

AŞK BAŞLADI... FAZLA ZAMAN GEÇİRMEDEN EVLENDİLER
Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.
Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

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Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de geçen yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

Bundan dört ay önce de şimdilik tek erkek çocukları olan Ford dünyaya geldi.

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#Katherine Schwarzenegger#Chris Pratt#Arnold Schwarzenegger

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