Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu!

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Hatırı sayılır dizilerde kamera karşısına geçti... Minyon fiziği ve çocuksu yüz hatları sayesinde yaşını fazla göstermese de kelimenin tam anlamıyla milyonların gözleri önünde büyüdü...

Bu süreçte evlenip yuvasını kurdu ve anne oldu. Hatta şimdi her annenin büyük gururlarından birini yaşıyor. Çünkü iki kızından küçüğü de artık liseli oldu!

Son zamanlarda kalbi başka bir mutluluk ve heyecanla çarpan bu ünlü, Alyson Hanigan.

Küçücükken başladığı kariyerini gençlik yıllarında Buffy the Vampire Slayer, How I Met Your Mother, Fancy Nancy gibi dizilerle sürdüren Hanigan, bugün artık 52 yaşında mutlu bir anne.

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Bir yandan oyunculuğu sürdürürken diğer yandan da Alexis Denisof ile 2003 yılında kurduğu yuvasında 17 yaşında Satyana Marie ve 14 yaşında Keeve Jane adlı iki kızını büyütüyor.

Hatta onları çoktan büyüttü desek de yanlış olmaz. Çünkü Hannigan'ın iki kızı da artık yakında kendi kanatlarıyla uçacak çağa geldi.

Alyson Hannigan, 14 yaşındaki küçük kızı Keeva Jane Denisof'un, liseye başlayacak olmasının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce büyük kızı Satyana Marie sayesinde bu sevinci yaşayan Hannigan, şimdi iki kat daha mutlu.

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Alyson Hannigan, kızı Keeva'nın elinde 2030 yılında liseden mezun olacağını belirten "2030 sınıfı" yazılı bir pankart eşliğinde çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Onun bu gururlu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı geldi.

Bu arada Alyson Hannigan'ın küçük kızı Keeva'nın annesine olan çarpıcı benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Birçok takipçisi Hannigan'a "Kızın sana ikizin kadar benziyor" diye yazdı.