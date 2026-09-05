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Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Alyson Hannigan#Alexis Denisoff#How I Met Your Mother
Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 16:31

Aslına bakılırsa ünlü oyuncuyu herkes çocuk değil "bebek yıldız" olarak tanımıştı. Daha 4 yaşındayken reklam filmlerinde oynayarak başladığı kariyerini sonradan tanınmış bir ekran yıldızı olarak sürdürdü.

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Hatırı sayılır dizilerde kamera karşısına geçti... Minyon fiziği ve çocuksu yüz hatları sayesinde yaşını fazla göstermese de kelimenin tam anlamıyla milyonların gözleri önünde büyüdü...

Bu süreçte evlenip yuvasını kurdu ve anne oldu. Hatta şimdi her annenin büyük gururlarından birini yaşıyor. Çünkü iki kızından küçüğü de artık liseli oldu!

Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu
İKİ KIZI DA ARTIK İLK GENÇLİK ÇAĞLARINDA
Son zamanlarda kalbi başka bir mutluluk ve heyecanla çarpan bu ünlü, Alyson Hanigan.

Küçücükken başladığı kariyerini gençlik yıllarında Buffy the Vampire Slayer, How I Met Your Mother, Fancy Nancy gibi dizilerle sürdüren Hanigan, bugün artık 52 yaşında mutlu bir anne.

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Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu
Bir yandan oyunculuğu sürdürürken diğer yandan da Alexis Denisof ile 2003 yılında kurduğu yuvasında 17 yaşında Satyana Marie ve 14 yaşında Keeve Jane adlı iki kızını büyütüyor.

Hatta onları çoktan büyüttü desek de yanlış olmaz. Çünkü Hannigan'ın iki kızı da artık yakında kendi kanatlarıyla uçacak çağa geldi.

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KÜÇÜK KIZI DA ARTIK LİSEYE GİDECEK
Alyson Hannigan, 14 yaşındaki küçük kızı Keeva Jane Denisof'un, liseye başlayacak olmasının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce büyük kızı Satyana Marie sayesinde bu sevinci yaşayan Hannigan, şimdi iki kat daha mutlu.

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Alyson Hannigan, kızı Keeva'nın elinde 2030 yılında liseden mezun olacağını belirten "2030 sınıfı" yazılı bir pankart eşliğinde çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Onun bu gururlu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı geldi.

Bu arada Alyson Hannigan'ın küçük kızı Keeva'nın annesine olan çarpıcı benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Birçok takipçisi Hannigan'a "Kızın sana ikizin kadar benziyor" diye yazdı.

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Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu

Ünlü oyuncu Alyson Hannigan, 2003 yılından bu yana Alexis Denisof ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin iki kızı var.
Ünlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu

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#Alyson Hannigan#Alexis Denisoff#How I Met Your Mother

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