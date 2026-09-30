Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı... 13 yaşındaki kızı hayatını kaybetti: Bizim için dua edin

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Rob Lowe’un küçük kardeşi, kendisi de ödüllü bir oyuncu olan Chad Lowe’un 13 yaşındaki kızı Fiona hayatını kaybetti.

Ünlü aileyi yıkan haber dün yapılan açıklamayla duyuldu. Lowe ailesi basına yaptıkları açıklamada "Sevgili kızımız Fiona’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O; zeki, yaratıcı ve dans etmeyi seven, sevgi dolu bir genç kızdı" ifadelerine yer verdi.

"Kız kardeşleri ona hayrandı ve anne-babası tarafından çok sevilirdi. Aslında o, hayatımızın ışığıydı. Işığımız söndü. Vefatı tüm ailemiz için kahredici bir durum; bu zor süreçte dualarınızı istiyoruz ve mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."

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Açıklama şu sözlerle sona erdi: "Siz veya tanıdığınız biri ruh sağlığı sorunları yaşıyorsa, lütfen 988 numarasını arayarak veya mesaj göndererek '988 İntihar ve Kriz Yardım Hattı'na (988 Suicide & Crisis Lifeline) ulaşın."

Fiona, Chad Lowe ve yapımcı eşi Kim Painter’ın ortanca kızıydı. Çiftin 17 yaşında Mabel ve 10 yaşında Nixie adında iki kızı daha var.

Fiona’nın okulundaki velilere dün sabah okul müdürü tarafından bir e-posta gönderilerek bir öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi; ancak e-postada öğrencinin ismine yer verilmedi.

Basının ulaştığı e-postada, "Öğrencilerimizden birinin vefat haberini vermek üzere size derin bir üzüntüyle ulaşıyorum" denildi ve şöyle devam edildi: "Öğrencinin ailesine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zorlu süreçte duygusal desteğe ihtiyaç duyabilecek öğrenciler ve okul personeliyle görüşmek üzere psikolojik danışmanlar hazır bulunmaktadır."

58 yaşındaki oyuncu, Fiona ile ilgili son paylaşımını Kasım 2025’te, kızının doğum günü vesilesiyle Instagram’da yapmıştı.

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Chad Lowe kızının kovboy çizmeleriyle gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Fiona’nın bugün resmen ergenliğe adım atışını kutluyoruz!!" diye yazmıştı. "Hayat yolculuğunda dans etmeye devam et FiBear! Seni çooook seviyorum!!"

Lowe, Şubat 2025’te kızlarının Los Angeles’taki çocukluk evlerinden geriye kalanları ziyaret ederken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı; ünlü ailenin evi Ocak 2025’te Hollywood’daki birçok ünlü ismi vuran Palisades yangınında tamamen kül olmuştu.

Fotoğraflardan birinde, üç kızı da birbirlerine sarılmış halde görülüyordu. Chad Lowe kızları için “Bu yıkıcı deneyimi ele alış biçimleri tek kelimeyle olağanüstü” diye yazmış ve kız kardeşleri “Onların ruhuna ve dayanıklılığına hayranım. Bu zorlu süreçte onlara destek olmak benim yegâne amacım. Onların babası olmak, hayatımdaki en büyük mutluluk ve ayrıcalık.” diye anlatmıştı.

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Ünlü oyuncu, Ağustos 2024’te katıldığı “Still Here Hollywood” adlı podcast yayınında kız babası olmaktan bahsetmiş ve bunu büyük bir ayrıcalık olarak nitelendirmişti:

“Kadınlar, eşitlik kavramı, var olan ‘cam tavan’ ve dünyanın pek çok açıdan kadın düşmanı bir yer olduğu gerçeği hakkında zihinsel düzeyde bildiklerimi alıp... bunları kalbime taşıdı; çünkü üç kızım var. Ve böylece dünyaya, gerçekten de onların bakış açısından bakıyorum.”

Ancak Chad Lowe durumun sadece “karamsarlıktan” ibaret olmadığını ve toplumun değişmekte olduğunu da hatırlatmış ve “Kadınların rolü konusunda nasıl giderek daha bilinçli hale geldiğimizi görüyorum” demişti.

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Yıldız oyuncu Rob Lowe’un küçük kardeşi olan Lowe ve yapımcı eşi Painter, Ağustos 2010’dan beri evliler.

Daha önce bir başka ünlü oyuncu Hilary Swank ile evli olan Lowe, Swank’ten sekiz yıllık evliliğin ardından Ocak 2006’da boşanmıştı.