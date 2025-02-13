Ünlü oyuncunun bitmeyen kâbusu… Cilt kanserini yendim derken beyninde tümör bulundu!

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Defalarca ameliyat oldu, bedeninde bu korkunç günlerin izlerini de hep taşımak zorunda kalacak.

Teddi Mellencamp'ın sağlık sorunları yüzünden başlayan kâbusu bitmek bilmedi... Cilt kanserini yenen oyuncunun bu kez de beyninde tümör bulundu

Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve ekranların en çok izlenen realite şovlarından “Real Housewives of Beverly Hills”in yıldız ismi Teddi Mellencamp tam da artık cilt kanserini yendi ve hayatına kaldığı yerden devam edecek denirken kötü bir haber daha verdi.

Mellencamp, Instagram hesabından yaptığı açıklamada doktorların beyninde en az 6 aydır büyümekte olan çok sayıda tümör bulduğunu açıkladı.

Mellencamp acil şekilde ameliyata alındı

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Son birkaç haftadır şiddetli ve onu bitap düşüren baş ağrıları yaşadığını söyleyen yıldız isim en sonunda dayanamaz hale gelince hastaneye koştu.

Yapılan tetkiklerde doktorlar Teddi Mellencamp’ın beyninde birden fazla tümör olduğunu gördü.

Acil olarak ameliyata alınan ve tümörlerden ikisinin çıkarılacağı açıklanan ünlü isim kalan daha küçük tümörler içinse radyasyon tedavisi göreceğini söyledi.

Doktorlarına ve bu zor zamanında ona destek veren yakınlarına teşekkür eden Mellencamp ameliyata girmeden önce yakın bir arkadaşı ünlü oyuncunun saçlarını kazıdı.

Teddi Mellencamp cilt kanserinden kurtulabilmek için defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı

Bu anları da Instagram Hikayeleri'ne koyan Mellencamp “Bu en iyi görüntüm oldu” diye şarkı söyleyerek neşelenmeye çalışsa da korkusu ve üzüntüsü yüzüne yansımıştı.

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Hastane yatağından başına bağlanmış elektrotlarla poz veren Teddi Mellencamp “Babamın bu sabah söylediği gibi, Tanrı zor şeyleri sadece üstesinden gelebilecek olanlarımıza verir. Zor bir gün ama inancım ve harika cerrahlarım var ve her şeyin yoluna gireceğini biliyorum” dedi.

43 yaşındaki oyuncunun üç çocuğu var

Teddi Mellencamp Ekim 2022'de 2. evre melanom (cilt kanseri) teşhisi aldığından bu yana ne yazık ki sayısız sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Son iki buçuk yıl içinde vücudundan kanserli hücreleri aldırmak için 16 ameliyat geçirdi. Mellencamp Aralık 2024'te kontrole gittiğinde doktorların ilk kez cilt kanseri bulgusuna rastlamadığını açıklamıştı.