Ünlü oyuncunun anne yüreği isyanlarda… ‘Kimse çocuklarıma torpilli diyemez!'

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Kendisi de Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri ve yaptığı evlilikle, kocasıyla birlikte sinema dünyasının “power couple” diye tanımlanan çiftlerinden oldular.

Power couple her iki eşin veya sevgilinin kariyerlerinde, iş dünyasında, politikada veya eğlence sektöründe son derece başarılı ve güçlü olduğu çiftleri tanımlayan ve sinema dünyasının ünlü çiftleri için çok kullanılan bir tabir.

Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, 25 yılı deviren evlilikleriyle Hollywood’un en mutlu çiftlerinden. Ünlü aşıkların bu evlilikten 26 yaşında Dylan adında bir oğulları ve 23 yaşında Carys adında bir de kızları var.

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Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas’dan doğan çocuklarının şov dünyasına adım atmasıyla birlikte, onlara yöneltilen "nepo baby" (ünlü ebeveynleri sayesinde ayrıcalık kazanan çocuk) eleştirilerine çok sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Üstelik ünlü çiftin oğlu Dylan daha önce bir televizyon tartışmasında bu konuda aşağılayıcı ifadelere maruz kalmıştı.

Catherine Zeta-Jones çocuklarından övgüyle bahsederek, aile mesleği olan oyunculuğa adım atarken sergiledikleri çalışma disiplinini takdir ettiğini ve konunun torpille ilgili olmadığını dile getirdi.

Yakın zaman önce "nepo baby" ifadesini "korkunç" olarak nitelendiren Zeta-Jones, şimdi de çocuklarının eğlence sektöründe yer alma kararını hararetle savunuyor.

Ünlü oyuncu bir dergiye verdiği demeçte, "Sanata ve mesleğe duydukları tutkunun gerçek olup olmadığını anlamak için onlara Hollywood'daki tüm o korkunç hikayeleri anlattık" ifadelerini kullandı.

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Catherine Zeta-Jones, çocuklarının ne kadar uzun zamandır bu işe gönül verdiklerini anlatırken de "Ama onlar her yapımda yer aldılar, her tiyatro kampına katıldılar. Bazen durum şuna dönüyordu: 'Tiyatro kampından eve dönebilir misiniz? Yaz tatilinde sizi görebilmemiz için bize iki hafta ayırabilir misiniz?'" dedi.

Zeta-Jones, tüm ısrarlarına rağmen Dylan ve Carys'in tutkularının peşinden gitme konusunda kararlı kaldıklarını ve "üniversitedeki her film, müzikal ve tiyatro oyununda çalıştıklarını" belirtti.

"Sektörümüzde sevdiğimiz işi yaparak geçimini sağlayabilenlerin oranı çok düşüktür. Ama onlar bu işi kesinlikle çok seviyorlar."

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Zeta-Jones sözlerine şöyle devam etti: "Oyunculuğun bana sunduğu dünyaya ve hayata bir bakın. Gerçekten harika bir şey. Sahip olduğum fırsatları herkesin yaşamasını isterdim; onlar da bu işi çok seviyor, sıkı çalışıyor, seçmelere katılıyor ve kendi yollarını kendileri çiziyorlar. İkisiyle de gurur duyuyorum."

Ünlü çiftin her iki çocuğu da ABD’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi'nden mezun oldu; Dylan siyaset bilimi okurken, Carys film çalışmaları ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden diploma aldı.

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas ile evlendiği sırada Dylan'a; "Chicago" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandığı dönemde ise Carys'e hamileydi. Bu ayın başlarında yayınlanan bir röportajda, çocuklarının oyunculuk konusunda "azimle çalıştıklarını" ancak "kendi yollarını çizmenin onlar için zor olduğunu" ifade etti.

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Times gazetesine verdiği demeçte, "O korkunç 'nepo baby' (torpilli ünlü çocuğu) tabiri berbat bir şey; çünkü bu çocuklar böyle bir dünyaya doğmayı kendileri seçmedi, hayatta kendi yollarını çiziyorlar" diyerek sitemini dile getirdi ve bunu da "Ama bu işi seviyorlar ve başarılılar. Aksi takdirde Michael ve ben, 'Biliyor musunuz? Belki de hukuk fakültesi hiç fena bir fikir değildir,' diyen ilk kişiler olurduk." sözleriyle ifade etti.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Michael Douglas'ın kendisi de şov dünyasından gelen bir isimdi; unutulmaz Hollywood efsanesi Kirk Douglas ile Days of Our Lives dizisinde rol almış olan ilk eşi Diana Dill'in oğluydu.

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Dylan, geçen yıl Cumhuriyetçi yorumcu Scott Jennings ile CNN'de katıldığı hararetli bir tartışma sırasında küçük düşmesine yol açan siyasi yorumculuk girişiminde bulunmuştu.

Hükümetin kapanmasından hangi partinin sorumlu olduğu konusunda tartışırlarken, Demokratları savunmaya kalkan Dylan şaşkına dönüp kekelemeye başlamış; bu anların yer aldığı video viral olmuş ve genç adam internette yoğun bir alay konusu haline gelmişti.

Oğullarının yaşadığı bu utanç verici durumun ardından kaynaklar, Douglas'ın CNN'in "sınırı aştığını" düşündüğünü, Zeta-Jones'un ise programdaki bu bölümü "adaletsiz ve istismarcı" olarak nitelendirdiğini öne sürdü.