Herkes onların büyük aşkını ve yeni doğan bebeğini konuşuyor... Bıkmadan uğraştı sonunda ailesiyle ilgili şoke eden gerçeği buldu

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Son dönemde top model Barbara Palvin ile evliliği ve bir kız bebek sahibi olmasıyla konuşulan Sprouse, katıldığı bir programda aile ağacıyla ilgili keşfettiği çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

Üstelik söylediğine göre kendi anne ve babasının bile bu durumdan haberi yoktu.

İkiz kardeşi Cole Sprouse ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Suite Life of Zack and Cody adlı yapımla bir anda Disney yıldızı olan 34 yaşındaki Dylan Sprouse, Wildmen adlı podcast yayınında kendisini de şaşırtan bu gerçeği açıkladı.

Onun anlattığına göre anne ve babası arasında, kökleri 19'uncu yüzyıla kadar uzanan bir akrabalık bağı bulunuyor.

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Dylan Sprouse, bu sonuca ulaşmadan önce ailesiyle ilgili kafasındaki tablonun bambaşka olduğunu söyledi. İkizi Cole'a bunu söylediğinde ise o, telefonu yüzüne kapatmış.

Sprouse, podcast yayınında basit bir merakla başlayan araştırmalarının kendisini bu noktaya getirdiğini söyledi.

Zaten her şey de onun Ancestry adlı soy araştırma platformu üzerinden ailesiyle ilgili inceleme yapmasıyla başladı.



TANIMADIĞI AKRABALARIYLA İLETİŞİME GEÇTİ

Bu sayede daha önce tanımadığı akrabalarıyla iletişime geçti Sprouse. İşte bunun sonucunda da geniş ailesinde kuşaklar içinde farkına bile varmadan akraba evlilikleri yapıldığını öğrendi.

Dylan Sprouse'un ortaya çıkardığına göre ailesinin iki farklı kolu, 19'uncu yüzyılda "Altına Hücum" döneminde California'ya yerleşmişti.

Burada da aile üyelerinden bazıları birbirleriyle evlenip yuva kurmuştu.

Sprouse ikizlerinin anne ve babasının yolları kuşaklar sonra kesişti. Bu gerçekten onların da haberi yoktu üstelik.

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Aradan geçen zaman içinde Dylan'ın annesi Melanie Wright ile babası Matthew Sprouse'un yolları ayrılmış olsa da soy hatları yeniden kesişti.

Bir başka deyişle anne ve babası uzaktan da olsa akrabaydı.



ANNE VE BABASININ DURUMDAN HABERİ YOKTU

İşte bu gerçek de Dylan Sprouse'u büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

Dylan Sprouse programda "Araştırmaya başladığım ilk dönemde aile geçmişime dair oluşturduğum tablo bugün vardığım noktadan çok farklıydı" diye konuştu.

Anneleri Melanie, Sprouse kardeşlerin hayatında baskın bir figür.

Daha da ötesi annesinin ve babasının bu akrabalık bağlarından tamamen habersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

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Bu araştırmasında ailesiyle ilgili başka şaşırtıcı bir sonuca daha ulaştı Dylan Sprouse.



TEYZESİ, İKİZ KARDEŞİNİ BİLMEDEN OMUZUNDA TAŞIMIŞ

Kendisi de Cole adlı bir ikize sahip olan Dylan, başlarda bu durumun sadece anne tarafından geldiğini sanıyordu. Ama kökenleriyle ilgili araştırmaları yoğunlaştırdıkça bunda da yanıldığını anladı.

Babasının akrabaları arasında da ikiz doğumlar olduğunu öğrendi.

Onun araştırmasına göre ailesinin dört neslinde yedi ikiz kardeş olduğunu keşfetti Sprouse.

Top model Barbara Palvin ile evli olan Dylan Sprouse, aile köklerine dair öğrendiklerini Wildmen adlı podcast yayınında anlattı.

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Ama Sprouse'un ilginç aile öyküsü bununla sınırlı değil. Teyzelerinden birinin anne karnında gelişimini tamamlayamayan bir ikizi vardı.

Yıllar sonra teyzesi omuzundan bir kist aldırdı. Bu kistin içinde saç ve dişler bulundu. Bir başka deyişle teyzesi ikiz kardeşini yıllar yılı omuzunda taşımıştı.



İKİZ KARDEŞİ BÜTÜN BUNLARI DUYMAK BİLE İSTEMEDİ: Programda anlattığına göre Dylan Sprouse, bu öğrendiklerini anlatmak için hemen ikiz kardeşi Cole'u aradı. Ama o bütün bunları tam olarak duymak istemedi ve telefonu Dylan'ın yüzüne kapattı. Hatta ona gönderdiği bir fotoğrafa bakmayı bile reddetti.

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Dylan Sprouse, üç yıldır top model Barbara Palvin ile evli. Çift, yakın bir zamanda bir kız bebek sahibi oldu.