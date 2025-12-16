Ünlü oyuncunun ağabeyinden tepki: Bu uygunsuz elbise ona hiç yakışmadı!

Haberin Devamı

Tıpkı son dönemde Hugh Jackman ile başrol paylaştığı Song Sung Blue adlı filmle gündemde olan Kate Hudson ile ağabeyi Oliver gibi!

46 yaşındaki Kate Hudson geçtiğimiz hafta sonu yeni filminin New York'taki galasına katıldı. O gece için de ünlü modacı Valentino'nun imzasını taşıyan üç renkli bir kıyafet giydi.

Açık ve koyu yeşil parçalardan oluşan elbisenin üzerine uçuk pembe pelerin benzeri bir parça daha ekledi Hudson.

Bu şekilde de kırmızı halıya çıktı.

BU GÖRÜNTÜYÜ KARDEŞİNE YAKIŞTIRAMADI

Her ne kadar Kate Hudson'ın bu elbisesi genel anlamda beğenilse de 49 yaşındaki ağabeyi Oliver Hudson, kardeşinin giyimini ona çok da yakıştırmadı.

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Goldie Hawn'ın eski kocası Bill Hudson ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan Oliver, kız kardeşinin gala gecesi çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Kate'in sol omuzu ile göğsünün birleştiğ noktayı da kırmızı bir çizimle işaretleri Oliver.

Öncelikle "Song Sung Blue'daki performansını gördükten sonra kız kardeşim için her gün gururdan ağladığımı söyleyerek başlamak istiyorum yazarak başladı.

Ama sonrasında Kate Hudson'ın kıyafetine yönelttiği eleştiriye geldi sıra... "Ama benim gibi bir erkek kardeş için böylesi uygunsuz bir görüntü hiç adil değil" diye devam etti.

'KARDEŞİNİ KISKANIYORSUN': Oliver Hudson, kardeşinin kıyafetindeki kusuru sosyal medyadan şakacı bir şekilde eleştirdi. Birçok takipçisi de Oliver Hudson'ı "Sen aslında bir ağabey olarak kız kardeşini kıskanıyorsun" diye yorum yazdı.





Bugüne kadar bir kez evlenip boşanan Kate Hudson, üç farklı ilişkisinden üç çocuk sahibi oldu. Uzun süredir de Danny Fujikawa ile nişanlı.

Galada Goldie Hawn ile Kurt Russell da kızları Kate ile rol arkadaşı Hugh Jackman'ı yalnız bırakmadı.





Hugh Jackman, filminin galasında sevgilisi Sutton Foster ile birlikteydi.





ONLARI ÜVEY BABALARI BÜYÜTTÜ

Aslına bakılırsa Goldie Hawn'ı iki çocuğu Kate ile Oliver, kardeşten öte birbirleriyle kurdukları dostlukla biliniyor. Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve üç çocuğuyla birlikte Oliver ile ailesine yakın oturuyor. İki kardeş sık sık görüşüyorlar.

Kate ile Oliver'ın biyolojik babaları Bill Hudson olmasına rağmen anneleri Goldie Hawn ondan boşandıktan sonra ikisini de sevgilisi Kurt Russell büyüttü.

Sevgilisinin çocuklarını öz çocukları gibi bağrına basan Kurt Russell'a iki kardeş de "baba" diye hitap ediyor.