×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Debbie Rush#William Rush#Coronation Street
Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 09:40

Televizyon dünyasından yürek yakan bir haber geldi... Rol aldığı diziyle tanınan ünlü oyuncunun, kendisiyle aynı mesleği paylaşan oğlu hayata veda etti. Oyuncu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Haberin Devamı

Acıların en büyüğünü yaşayan bu oyuncu, Corrie adlı diziyle tanınan İngiliz yıldız Debbie Rush.

Ünlü dizide Anna Windass karakterini canlandıran Rush, kendisi de oyuncu olan 31 yaşındaki oğlu William'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Acılı anne ölüm sebebini açıklamadı ama William'ın 17 Aralık'ta hayata veda ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti

"Bir aile olarak tamamen kalbimiz kırık. Kaybımızın yarattığı acının derinliğini anlatacak kelime bulamıyoruz" diye yazdı.

Debbie Rush, bu en karanlık anda bile oğlunun başkalarına umut ışığı olmasını sağlayacak bir gelişmeyi de haber verdi. William'ın ölümünden önce organlarını bağışladığını duyurdu.

Haberin Devamı

William Rush, 2009 ile 2013 yılları arasında Waterloo Road adlı dizide kamera karşısına geçmişti.

Ayrıca Grange Hill ve Shameless adlı yapımlarda da rol almıştı.

Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti

William Rush, Waterloo Road, Shalamess gibi yapımlarda oynamıştı.

Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti


Debbie, oğlunun ölümünden önce organlarını bağışladığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Debbie Rush#William Rush#Coronation Street

BAKMADAN GEÇME!