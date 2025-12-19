Ünlü oyuncunun acı günü: Gencecik oğlunu kaybetti

Haberin Devamı

Acıların en büyüğünü yaşayan bu oyuncu, Corrie adlı diziyle tanınan İngiliz yıldız Debbie Rush.

Ünlü dizide Anna Windass karakterini canlandıran Rush, kendisi de oyuncu olan 31 yaşındaki oğlu William'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Acılı anne ölüm sebebini açıklamadı ama William'ın 17 Aralık'ta hayata veda ettiğini belirtti.

"Bir aile olarak tamamen kalbimiz kırık. Kaybımızın yarattığı acının derinliğini anlatacak kelime bulamıyoruz" diye yazdı.

Debbie Rush, bu en karanlık anda bile oğlunun başkalarına umut ışığı olmasını sağlayacak bir gelişmeyi de haber verdi. William'ın ölümünden önce organlarını bağışladığını duyurdu.

William Rush, 2009 ile 2013 yılları arasında Waterloo Road adlı dizide kamera karşısına geçmişti.

Ayrıca Grange Hill ve Shameless adlı yapımlarda da rol almıştı.

