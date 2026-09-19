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Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki!

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#Frankie Muniz#Malcolm İn The Middle#Paige Price
Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 17:20

Hani hep derler ya 'Her son yeni bir başlangıçtır' diye… Bir noktaya kadar doğru olsa da o başlangıç her zaman öyle kolay olmaz.

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Böyle bakıldığında boşanmak da bir ilişkinin bitişi ve belki yenilerine açılan bir kapı. Yine de insana verdiği kalp kırıklığı büyük.

Bir yuva yıkıldığında "Bir kapı kapandı, yenisi açılır" deyip sonra olacakları beklemek kolay değil.

İşte tam da böyle bir durumda olan bir ünlü var.

Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki
YEDİ YILLIK YUVASI DAĞILDI
Küçük bir yıldız olarak kendisine ün kazandıran Malcolm in the Middle ile hafızalara yerleşen Frankie Muniz'in 2019 yılında evlendiği Paige Price ile kurduğu yuva yıkıldı.

2021 yılında Mauz adını verdikleri bir erkek evlat sahibi olan Muniz ile Price, bu yaz temmuz ayında boşanma açıklaması yaptı.

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Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Frankie Muniz, oğullarını da alıp karısıyla birlikte dans ettikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaşmış olsa da her ikisi için de artık geri dönüş yok.

40 yaşındaki Frankie Muniz  hayatını değiştiren boşanma kararından nasıl etkilendiğini dile getiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Oraya yazdıklarıyla da hayranlarını üzdü.

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Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki

'UYANMAK İÇİN DUA ETTİĞİM BİR KABUS GİBİYDİ'
Frankie Muniz paylaşımına "Hayatımın son 6 haftası uyanmak için dua ettiğim bir kabus gibiydi" diye başladı.

Sonra da her şeyin kendisine ağır geldiğini, paramparça oluyormuş gibi hissettirdiğini satırlarına ekledi. Kimsenin bunu yaşamasını istemediğini de belirtti.

Frankie Muniz yine de bu zor süreçten kendine bir "hediye" çıkardığını saklamadı.

Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki
"Saklanacak hiçbir yerim kalmadı. Kendimle baş başa kalıp, kendimle ilgili gerçek bir değerlendirme yapacak ve hayatımın, üzerinde çalışılması gereken alanlarını görebilecek zamanım oldu" diye yazdı oyuncu.

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Kelimenin tam anlamıyla dibe vurduğunu saklamayan Muniz "Bazen böyle dibe vurmanın insanı uyandıran bir şey olduğunu okumuştum. Bu durum. mümkün olan en iyi şekilde yaşamak için çoktan yapmamış gereken değişiklikleri hayata geçirmek için sizi zorluyor" diyerek zorluklardan güçlenerek çıkmanın yolunu bulduğunu da ifade etti bir anlamda.

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Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki

BİTİŞ DEĞİL BİR TEMEL OLARAK GÖRÜYOR
Yine de iyimserliğini kaybetmediğini ise şu satırlarla dile getirdi: "Beş yıl sonra bu döneme bakıp bunun için kendimi minnettar hissedeceğime inanıyorum."

Her ne kadar zor olsa da bu zorlu dönemi bir bitiş çizgisi olarak değil bir temel olarak görmeyi seçtiğini belirten Frankie Muniz "Eğer aranızda böyle zor bir dönemden geçenler varsa bilin ki kırılmış değilsiniz. Kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz" satırlarıyla paylaşımını tamamladı.

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Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki

YEDİ YILI EVLİLİK TOPLAM 10 YIL SÜREN BİRLİKTELİK
Muniz ile Paige Price, yedi yılı evlilik olmak üzere 10 yılı birlikte geçirdiler. Bu arada şu anda beş yaşında olan bir erkek çocuk sahibi oldular.

Muniz, karısından boşanma açıklamasında da "10 güzel yıl için" ona teşekkür edip "Paige'e benim için ve ailemiz için yaptığı her şey için minnettarım" demişti.

"Benim hayallerimin peşinden gidebilmemi sağlamam için kendi hayallerini askıya aldı. En büyük destekçim oldu" diyerek karısıyla ayrılsa bile ona olan dostane duygularının vardığını sürdürdüğünü saklamadı.

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Ünlü oyuncunun yedi yıllık evliliği bitmişti... Uyanmak için dua ettiğim bir kâbusun içindeydim sanki

Frankie Muniz, henüz 15 yaşındayken rol aldığı Malcolm in the Middle adlı diziyle ünlenmişti. 2000 yılında yayın hayatına başlayan dizi 2006 yılına kadar devam etmişti.

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#Frankie Muniz#Malcolm İn The Middle#Paige Price

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