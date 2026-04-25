ÃœnlÃ¼ oyuncunun 24 yÄ±llÄ±k yuvasÄ± parasÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±ldÄ±... Evinden eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p Ã§Ä±karken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±

Ama tam 24 yÄ±ldÄ±r evli olan ve Ã¼Ã§ evlatlarÄ±nÄ± birlikte bÃ¼yÃ¼ten Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi tam da bu nedenle bitti. Elbette bu durum her ikisi iÃ§in de zor oldu.

MUTLULUKLARI GEÃ‡MÄ°ÅžTE KALDI

Bir zamanlar Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§iftlerinden biri olarak nitelendirilirken 24 yÄ±l sonra boÅŸanan bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Ä°spanyol oyuncu Paz Vega ile aynÄ± zamanda menajeri de olan iÅŸ insanÄ± kocasÄ± Orson Salazar.

2002 yÄ±lÄ±nda evlenen 50 yaÅŸÄ±ndaki Paz Vega ile Orson Salazar kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce evliliklerini bitirdi.

Vega, geÃ§tiÄŸimiz hafta Madrid'de bir zamanlar kocasÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinden bazÄ± eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p Ã§Ä±karken objektiflere yansÄ±dÄ±. Ã–ylesine Ã¼zgÃ¼ndÃ¼ ki Ã¼nlÃ¼ oyuncu, gÃ¶zÃ¼ndeki gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri bile onun aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi.

MALÄ° SORUNLAR YÃœZÃœNDEN GERÄ°LÄ°M YAÅžIYORLARDI: Bir sÃ¼redir Vega ile kocasÄ± Salazar arasÄ±nda mali konulardan kaynaklanan bir gerilim olduÄŸu konuÅŸuluyordu. Vega ve Salazar bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamasalar da yakÄ±n Ã§evrelerine gÃ¶re, ekonomik sorunlar, aralarÄ±ndaki gÃ¼ven duygusunu yÄ±ktÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin mali durumu da giderek daha kÃ¶tÃ¼ bir hale geldi.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDULAR

Paz Vega ile Orson Salazar, evlilikleri boyunca mutlu dÃ¶nemler yaÅŸadÄ±. Ã‡iftin, 19 yaÅŸÄ±nda Orson Jr, 16 yaÅŸÄ±nda Ava ve 14 yaÅŸÄ±nda Lenon adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Ã§iftin Ã¶nceliÄŸi bu Ã¼Ã§ Ã§ocuktu. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan da aynÄ± ayrÄ±ntÄ±ya Ã¶zen gÃ¶sterecekler.

Paz Vega'nÄ±n, evliliÄŸinin bitmesinden kaynaklanan acÄ±yÄ± azaltmak iÃ§in kendini iÅŸine ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna vereceÄŸi konuÅŸuluyor.



VERGÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° SORUNLAR YÃœZÃœNDEN ÃœLKESÄ°NE DÃ–NDÃœ: Vega ile Salazar, bir sÃ¼redir yaÅŸam merkezlerini Dominik Cumhuriyeti'ne taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Arada Madrid'deki evlerinde de kalÄ±yorlardÄ±. Fakat ÅŸimdi Vega, vergi ile ilgili sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in tekrar Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.

Paz Vega son olarak Milano Moda HaftasÄ± Ã¶ncesinde bu ayna pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda kocasÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±n Ã§oÄŸunu Instagram sayfasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±.





