×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Güncelleme Tarihi:

#Elizabeth Hurley#Damian Hurley#Miras
Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 14:09

Sinema, müzik, televizyon ya da moda dünyasının yıldız isimleri kariyerleri boyunca çalıp kazandıklarıyla birkaç talihsiz örnek haricinde büyük servetlere sahip oluyorlar. Böylece de hayatlarının bir noktasından sonra hiç çalışmadan yaşayabilecek bir rahatlığa erişiyorlar.

Haberin Devamı

Bu ünlü isimlerin çocuğu olarak dünyaya gelmek de sırf bu yüzden bile büyük bir avantaj haline geliyor. Birçok ünlü çocuğu da ailelerinden kalan mirasla ömürlerinin sonuna kadar çalışmadan yaşayacak bir paraya daha doğar doğmaz sahip oluyor…

Ancak son yıllarda birçok ünlü isim, hatta iş dünyasının en zenginleri listelerinden inmeyen milyarderler miraslarını çocuklarına bırakmayacaklarını açıklamaya başladı.

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Bunun ardında yatan neden de bu ünlü zenginlerin çocuklarının çalışıp kendi paralarını kazanmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını öğrenmelerini istemesi.

Çocuğuna miras bırakmayacağını açıklayan isimlerin arasına son katılan ise ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley oldu. Ancak onun bu kararının sebebi farklı…

Haberin Devamı

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Elizabeth Hurley, The Mirror gazetesine verdiği röportajda oğlu Damian'ın kendisinden miras beklememesi gerektiğini söyledi.

60 yaşındaki oyuncu, sevdiklerinin kendisinden miras beklememelerini ve kendisinin de kendi ailesinden bunu hiç beklemediğini söyledi.

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Elizabeth Hurley "En sevdiğim büyük teyzeme ait minik porselen kahve fincanlarım var; her espresso içtiğimde onu düşünüyorum." diyerek kendisine kalan şeylerin manevi değerinden bahsetti.

Ünlü oyuncu “Sevdiğim herkesin, her kuruşunu eğlenerek harcamış olarak, boş boş bakmasını istiyorum. Hiçbir şeyi miras almak ya da miras bırakmak için can atmıyorum” dedi.

Miras” adındaki yeni bir reality şovda rol almaya başlayan Elizabeth Hurley oğluna ne miras kalacağı sorulduğunda “Miras bırakmaya inandığımı nereden çıkardınız? Boş boş gezebilirim. Ve ölmeden önce tüm servetimi tüketmiş olabilirim” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Modellikle başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden Elizabeth Hurley kendi mayo ve bikini markasını da yönetmeye ve buradan da hatırı sayılır bir gelir elde etmeye devam ediyor.

Bir dönem Hugh Grant ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Elizabeth Hurley tek evliliğini Hint asıllı iş insanı Arun Nayar’la yapmış ve 2011’de boşanmıştı.

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Ünlü oyuncunun tek çocuğu olan Damian ise ABD’li iş insanı Steve Bing’le olan ilişkisinden doğmuştu. Steve Bing başta çocuğunu reddetmiş, DNA testiyle Damian’ın babası olduğu kanıtlanmıştı.

Steve Bing 2020’de hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Damian Hurley annesine ikizi kadar benzemesiyle ünlendi ve o da Elizabeth Hurley gibi modellik yapıyor.

Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Damian’ın vaftiz babası annesinin eski erkek arkadaşı ve şimdilerde yakın dostu olan Hugh Grant.

Elizabeth Hurley birkaç ay önce ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bu ilişkiyle herkesi şaşırtsa da oldukça mutlu görünüyorlar ve birlikte aşk pozları vermeye devam ediyorlar.

Gözden KaçmasınBir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktıBir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elizabeth Hurley#Damian Hurley#Miras

BAKMADAN GEÇME!