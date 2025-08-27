Ünlü oyuncudan şaşırtan sözler… ‘Mirasımı oğluma bırakmayacağım’

Haberin Devamı

Bu ünlü isimlerin çocuğu olarak dünyaya gelmek de sırf bu yüzden bile büyük bir avantaj haline geliyor. Birçok ünlü çocuğu da ailelerinden kalan mirasla ömürlerinin sonuna kadar çalışmadan yaşayacak bir paraya daha doğar doğmaz sahip oluyor…

Ancak son yıllarda birçok ünlü isim, hatta iş dünyasının en zenginleri listelerinden inmeyen milyarderler miraslarını çocuklarına bırakmayacaklarını açıklamaya başladı.

Bunun ardında yatan neden de bu ünlü zenginlerin çocuklarının çalışıp kendi paralarını kazanmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını öğrenmelerini istemesi.

Çocuğuna miras bırakmayacağını açıklayan isimlerin arasına son katılan ise ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley oldu. Ancak onun bu kararının sebebi farklı…

Elizabeth Hurley, The Mirror gazetesine verdiği röportajda oğlu Damian'ın kendisinden miras beklememesi gerektiğini söyledi.

60 yaşındaki oyuncu, sevdiklerinin kendisinden miras beklememelerini ve kendisinin de kendi ailesinden bunu hiç beklemediğini söyledi.

Elizabeth Hurley "En sevdiğim büyük teyzeme ait minik porselen kahve fincanlarım var; her espresso içtiğimde onu düşünüyorum." diyerek kendisine kalan şeylerin manevi değerinden bahsetti.

Ünlü oyuncu “Sevdiğim herkesin, her kuruşunu eğlenerek harcamış olarak, boş boş bakmasını istiyorum. Hiçbir şeyi miras almak ya da miras bırakmak için can atmıyorum” dedi.

“Miras” adındaki yeni bir reality şovda rol almaya başlayan Elizabeth Hurley oğluna ne miras kalacağı sorulduğunda “Miras bırakmaya inandığımı nereden çıkardınız? Boş boş gezebilirim. Ve ölmeden önce tüm servetimi tüketmiş olabilirim” dedi.

Modellikle başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden Elizabeth Hurley kendi mayo ve bikini markasını da yönetmeye ve buradan da hatırı sayılır bir gelir elde etmeye devam ediyor.

Bir dönem Hugh Grant ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Elizabeth Hurley tek evliliğini Hint asıllı iş insanı Arun Nayar’la yapmış ve 2011’de boşanmıştı.

Ünlü oyuncunun tek çocuğu olan Damian ise ABD’li iş insanı Steve Bing’le olan ilişkisinden doğmuştu. Steve Bing başta çocuğunu reddetmiş, DNA testiyle Damian’ın babası olduğu kanıtlanmıştı.

Steve Bing 2020’de hayatını kaybetti.

Damian Hurley annesine ikizi kadar benzemesiyle ünlendi ve o da Elizabeth Hurley gibi modellik yapıyor.

Damian’ın vaftiz babası annesinin eski erkek arkadaşı ve şimdilerde yakın dostu olan Hugh Grant.

Elizabeth Hurley birkaç ay önce ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bu ilişkiyle herkesi şaşırtsa da oldukça mutlu görünüyorlar ve birlikte aşk pozları vermeye devam ediyorlar.