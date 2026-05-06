ÃœnlÃ¼ oyuncu 30 yÄ±ldÄ±r setlerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±p duruyordu... BoÅŸanmanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in yeni bir iÅŸe giriÅŸti... Bir haftada 1 milyon kazandÄ±

Ama ÅŸimdi zaman deÄŸiÅŸti, para kazanma koÅŸullarÄ± ve kaynaklarÄ± da elbette. ÃœnlÃ¼ oyuncu da Ã§aÄŸa uydu ve sadece bir hafta iÃ§inde 1 milyon dolar kazandÄ±.

ÃœNLÃœ FÄ°LMLERDE ROL ALMIÅžTI

Bir anda bunca parayÄ± kasasÄ±na koyan bu Ã¼nlÃ¼, Shannon Elizabeth... Yani American Pie, Scary Movie gibi filmlerle hafÄ±zalara kazÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

50 yaÅŸÄ±ndaki Shannon Elizabeth, bundan yÄ±llar Ã¶nce bavulunu toplayÄ±p GÃ¼ney Afrika'ya gÃ¶Ã§ etmiÅŸti. Orada doÄŸal yaÅŸamÄ± ve o yaÅŸamÄ±n iÃ§inde hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan hayvanlarÄ± korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±.

Hatta bunun iÃ§in zaten Ã¶nceden kurmuÅŸ olduÄŸu kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n faaliyetlerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

GÃ¼ney Afrika'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Simon Borchert ile bir evlilik yaptÄ±.





BAZI ÃœNLÃœLERÄ°N DE Ä°ZLEDÄ°ÄžÄ° YOLU TAKÄ°P ETTÄ°... HAFTADA 1 MÄ°LYON KAZANDI

52 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, kÄ±sa bir zaman Ã¶nce birÃ§ok baÅŸka Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de deneyimlediÄŸi bir alana adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±. Sadece abonelerin girebildiÄŸi bir internet sitesinde iÃ§erik Ã¼reticisi oldu.

Yani baÅŸka bir deyiÅŸle "sosyal medya" Ã§aÄŸÄ±na uydu. 50 yaÅŸÄ±ndan sonra adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± bu alanda da sadece bir hafta iÃ§inde 1 milyon dolar kazanÃ§ elde etti.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu yeni giriÅŸimini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rse 30 yÄ±l boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdiÄŸi meslek hayatÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha fazla bir gelir girecek oyuncunun kasasÄ±na.

Bu sonuÃ§ elbette Shannon Elizabeth'i Ã§ok mutlu etti. Page Six'e verdiÄŸi rÃ¶portajda da bu nedenle yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yordu zaten.



EÅžYALARIM DEPODA... KENDÄ°ME EV BULMAM LAZIM'

Shannon Elizabeth, kazandÄ±ÄŸÄ± parayla ne yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ± orada.

KocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n evinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Shannon Elizabeth, "Nerede yaÅŸayacaÄŸÄ±ma karar vermedim daha. Ev mi alacaÄŸÄ±m, yoksa kiraya mÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m daha bilmiyorum" dedi.

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kesin olan bir ayrÄ±ntÄ± var: ABD'den tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'da kalacak.

Bunu da "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Shannon Elizabeth VakfÄ± ile yapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ var. Ve GÃ¼ney Afrika'yÄ± seviyorum. Burada harika bir arkadaÅŸ grubum var. O yÃ¼zden yapmam gereken ilk iÅŸ evimi bulmak" diyerek anlattÄ±.

Shannon Elizabeth, kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±rken eÅŸyalarÄ±nÄ± bir depoya koyduÄŸunu, bu nedenle 1 haftada kazandÄ±ÄŸÄ± 1 milyon dolarla yapacaÄŸÄ± ilk iÅŸin kendine bir yaÅŸam alanÄ± bulup eÅŸyalarÄ±na kavuÅŸmak olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Shannon Elizabeth, 2021 yÄ±lÄ±nda ikinci evliliÄŸini SimonÂ Â Borchert ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l alÄ±nda da ondan sessiz sedasÄ±z boÅŸandÄ±. O zamandan bu yana eÅŸyalarÄ± depoda olan Shannon, kazandÄ±ÄŸÄ± parayla ÅŸimdi baÅŸÄ±nÄ± sokacak bir ev edinecek.





EvliliÄŸinin yÄ±kÄ±lmasÄ±na raÄŸmen yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'dan ABD'ye kesin dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor oyuncu. Kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve doÄŸal hayatÄ±, vahÅŸi hayvanlarÄ± korumayÄ± amaÃ§layan vakfÄ±yla faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeyi planlÄ±yor.





Shannon Elizabeth, yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra menajerinin Ã¶nerisiyle bu iÅŸe kalkÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci kez boÅŸanma acÄ±sÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± bu adÄ±m ona bir haftada 1 milyon dolar kazandÄ±rdÄ±.





SADECE PARA Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L

Shannon Elizabeth'in sÃ¶z konusu siteye iÃ§erik Ã¼reticisi olmasÄ±nÄ±n tek nedeni para peÅŸinde koÅŸmasÄ± deÄŸil...

Elbette 2021'den bu yana evli olduÄŸu kocasÄ± Simon Borchert ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra tek baÅŸÄ±na ayakta durmak zorunda olan Shannon Elizabeth, o dÃ¶nemde ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyordu.

GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda boÅŸanan Elizabeth'e, menajerinden geldi bu Ã¶neri. Menajeri Rob Reitman, bu siteye katÄ±lÄ±p bir ÅŸeyler yapmasÄ±nÄ±n oyuncunun toparlanmasÄ±na fÄ±rsat saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Shannon Elizabeth de bu Ã¶neriyi kabul etti. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de bu kararÄ±ndan gayet memnun... Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem kÄ±sacÄ±k zamanda Ã§ok para kazandÄ± hem de boÅŸanmanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± hafifletti.





' HER ÅžEYE NASIL YENÄ°DEN BAÅžLAYACAÄžIMI DÃœÅžÃœNÃœYORDUM'

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re oyuncu 2025'in eylÃ¼l ayÄ±nda boÅŸandÄ±ktan sonra bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kadar derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere daldÄ±.

"O sÃ¼reÃ§ gerÃ§ekten zordu. Ã‡ok duygusal bir dÃ¶nemdi. Her ÅŸeye nasÄ±l yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±, sÄ±fÄ±rdan nasÄ±l yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ± bulmaya Ã§abalÄ±yordum. SÃ¼rekli 'Åžimdi ne olacak?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

Ama sosyal medyada attÄ±ÄŸÄ± bu yeni adÄ±mdan sonra artÄ±k onun iÃ§in "bir sonraki bÃ¶lÃ¼me geÃ§mek" o kadar da zor deÄŸil. SÄ±rf bu yÃ¼zden bile "Ãœzerinden bir yÃ¼k kalkmÄ±ÅŸ gibi" hissediyor kendini.

Shannon Elizabeth, artÄ±k kendini daha enerji dolu ve motive olmuÅŸ hissediyor ve geleceÄŸe de daha bir gÃ¼venle bakÄ±yor.