O bayılmamak için çaba gösterirken rol arkadaşının aklından neler geçmiş: Onu görünce baştan çıktım!

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Kimi zaman o filmlerde rol alan oyuncuların kalbinde de bazı yapımların ayrı bir yeri olur. Bazen çalıştıkları ortam bazen de rol arkadaşları nedeniyle.

İşte Danny De Vito da bunlardan biri.

Şu anda 80 yaşında olan Danny DeVito, 1992 tarihli Batman Returns (Batman Dönüyor) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Michelle Pfeiffer'ı hiç unutamadığını, onun büyük bir hayranı olduğunu bir kez daha itiraf etti.

Danny DeVito, meslektaşı Colin Farrell ile Variety'nin Actors on Actors serisi kapsamında yaptığı söyleşide sette Pfeiffer'ın görüntüsünden nasıl da etkilendiğini anlattı.

Hemen söylemek gerekirse Pfeiffer'ı bir tanrıçaya benzetti ve "Onu görünce baştan çıktım" diye konuştu.

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Hollywood'un en yetenekli ama en kısa boylu yıldızlarından biri olan DeVito, sette kendi fiziksel görüntüsünden hiç emin olmadığını hatta kimi zaman utanca kapıldığını da sözlerine ekledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer o gün onun da sette olacağını bilseydim... Kızarırdım... Fazladan makyaj yaptım... Gerçekten çok zordu."

Ama Danny DeVito, aslında Michelle Pfeiffer'a karşı böyle duygular besleyen kişinin canlandırdığı Oswald Cobblebot karakteri olduğunu belirterek sözlerini toparladı.

Danny Devito tdaha önce de Michelle Pfeiffer'a olan hayranlığını ifade etmişti.. Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda "Ben her zaman Michelle Pfeiffer'ın büyük bir hayranıydım" diye konuşmuştu.

Tim Burton'ın yönettiği 1992 tarihli Batman Returns'da (Batman Dönüyor) Danny DeVito ve Michelle Pfeiffer'ın yanı sıra Michael Keaton, Christopher Walken'ın da aralarında bulunduğu bir kadro rol alıyordu.

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O sırada 34 yaşında olan Michelle Pfeiffer da filmde Kedi Kadın karakterini canlandırıyordu. Bütün film boyunca bedenini saran siyah bir kıyafetle kamera karşısına geçti Pfeiffer. Yüzüne de kedi maskesi taktı.

Hatta Pfeiffer, bayılmamak için söz konusu kostümü belirli bir süreden fazla giyemediğini de anlatmıştı.