Ünlü oyuncu yıllar sonra en karanlık sırrını açıkladı... 'Bana rol versin diye yönetmenle birlikte oldum... Karısı üst katta uyuyordu'

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Ama hayatta her şeyin bir bedeli var... Şöhretin de!

Özellikle de Hollywood'da bugün en gözde olan ünlülere sorsanız size yıllar önce yaşadıklarını anlattıklarında dudaklarınız uçuklar...

Onlar, yıllarca kendilerine saklayıp sonra artık belli bir yaşa geldiklerinde açıkladıkları

karanlık sırlarını da bütün dünya öğreniyor zaten.

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi...

ROLÜ ALMAK İÇİN YÖNETMENLE BİRLİKTE OLMUŞ

Yılların oyuncusu Sally Field, 79 yaşında geçmişinin puslu sayfalarını açtı...

Ödüllü oyuncu, gençlik yıllarında bir rolü alabilmek için adını vermediği bir yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti. Hatta o anlarda yönetmenin karısının da üst katta uyuduğunu sözlerine ekledi.

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Sally Field'ın anlattığına göre bu olay, bir film için oyuncu seçiminin son aşamasında üstelik yönetmenin evinde meydana geldi.

Ünlü oyuncunun söylediğine göre yönetmen onu yatak odasına davet etti...

Filmdeki çıplak bir sahne için göğüslerini görmesi gerektiğini söyledi. Ama asıl niyetini sonraya saklamıştı: "Tabii önce nasıl öpüştüğünü görmem lazım."

Field anlattığına göre bunu kabul etti. Sonuç olarak rol Sally Field'a verildi.

Ama yönetmenin istekleri bununla sınırlı kalmadı... Filmin çekimleri sırasında da onu kaldıkları otel odasında ziyaret etti.

Orada da birlikte olma teklifinde bulundu. İşin ilginci, yönetmenin karısı da aynı otelde bir üst kattaki odasında uyuyordu.

ONA 'HOLLYWOOD'UN MİLLİ HAZİNESİ' DİYORLAR

Genç yaşından bu yana Hollywood'un yıldızları arasında yer alan Sally Field, 1980'de Norma Rae, ondan beş yıl sonra Places in The Heart ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. Onun yanı sıra koleksiyonunda çok sayıda Altın Küre ve Emmy Ödülü de bulunuyor.

Şöyle bir bakıldığında Sally Field, birkaç kuşaktan sinema seyircisinin hafızasına çoktan kazınmış durumda.

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Çelik Manolyalar, Forrest Gump, Lincoln, Müthiş Dadı, Müthiş Baba, Yuvaya Dönüş, Kızım Olmadan Asla.. Kısacası onun rol aldığı filmleri sıralamaya kalksak sayfalar yetmez.

Işıltılı kahverengi saçları, güzel gülümsemesi ve canlandırdığı karakterlerle Hollywood'un ulusal hazinelerinden biri olarak anılıyor Field.

Sally Field, bugüne kadar iki kez evlendi. İlk evliliğini 1968 ile 1975 arasında Steven Craig ile yaptı. 1984 yılında hayatını birleştirdiği Alan Greisman'dan da 1994 yılında boşandı.

Evliliklerinden üç tane çocuğu olan Field aynı zamanda dört tane de torun sahibi.

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Ama onun özel hayatında en az kariyeri kadar konuşulan bir aşk daha var.

Döneminin en yakışıklı oyuncularından biri olarak nitelendirilen Burt Reynolds ile yaşadığı ilişkinin fırtınası sadece kendi hayatını değil, magazin gündemini de salladı.

Gözden Kaçmasın En kötü öpüşme sahnesini o dönemdeki sevgilisiyle çekmiş: Bu onun beceremediği bir şeydi Haberi görüntüle

'YAŞADIĞIM SÜRECE HEP KALBİMDE OLACAK'

Sally Field ile Burt Reynolds, 1976 ile 1980 yılları arasında dört yıllık bir ilişki yaşadılar. Onunla birlikte olmaya başladığında Field, Steven Craig ile evliliğini üç yıl önce bitirmişti.

Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 arasında Alan Greisman ile bir evlilik yaptı. Her ne kadar Burt Reynolds ile evlenmemiş olsa onun Sally Field için yeri başkaydı.

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Usta oyuncu bu durumu da Burt Reynolds'ın 2018 yılındaki ölümünün ardından "o hâlâ benim hayatımın aşkı" diyerek tanımlamıştı. Field bu konuda "Burt ile geçirdiğim yıllar asla aklımdan çıkmıyor. Ben yaşadığım sürece kişisel tarihimde ve kalbimde hep olacak" diye konuşmuştu.

Sally Field'ın kariyerinde iki tane Oscar ve başka sayısız ödül de var.