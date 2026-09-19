Ünlü oyuncu yaşlanınca bir kenara itildi: Kendini hâlâ başrol sanıyorsun... Az parayla yetin, konuk oyuncu olarak oyna!

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Hele bir de fiziksel görünümleri değişmişse... İşte o zaman onları genel olarak hiçbir şey eskiden çıktıkları o zirvede tutmaya yetmiyor.

Ama sanılmasın ki bu durum sadece kadın yıldızlarla ilgili. Her ne kadar belli bir yaşa gelip başrol üstlenenler olsa da bazen erkek yıldızlar da aynı tatsız durumu yaşıyor.

Bunun son örneklerinden biri de yılların oyuncusu Tom Selleck.

81 yaşına gelen Selleck, son olarak Blue Bloods adlı polisiye dizide ana karakter Frank Reagan'ı oynuyordu...

14 yıl kamera karşısına geçtiği dizinin yayında kalması için de tüm ekibiyle birlikte canını dişine taktı Selleck. Hatta maaşlarında yüzde 25 indirimi bile kabul ettiler.

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Ama bu bile diziyi ekranda tutmaya yetmedi. Tom Selleck de zorunlu olarak emekliye ayrıldı.

Sonrasında Blue Bloods'da oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg'in başrol üstlendiği devam yapımı Boston Blues geldi.

Bu Tom Selleck için bir umut ışığı yaktı, ama beklediği olmadı.



DEVAM DİZİSİNE GEÇEBİLİR... AMA BİR ŞARTLA

Şimdi bu konuyla ilgili bir iddia dolaşıyor ortalıkta. Aslında Tom Selleck, Blue Bloods dizisinde oğlunu oynayan Wahlberg'in bu kez ana karakteri canlandırdığı Boston Blues'a geçebilir.

Ama bunun için her ikisinin de maaş konusunda fedakarlık yapması gerekiyor.

Söylentilere göre Donnie Wahlberg, Boston Blues'da başrol oynamaktan memnun ve sırf Selleck de kadroya katılsın diye bir maaş kesintisine de sıcak bakmıyor.

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Bu maddi kısıntı, Tom Selleck'in diziye katılması konusunda yolunu kesiyor.

Çünkü eğer Boston Blues'a katılırsa onun da her zamankinden daha düşük bir ücrete razı olması gerekiyor.

Elbette yılların oyuncusu olarak bunu kabul etmesi mümkün görünmüyor.



ONUN DA DAHA AZ ÜCRET ALMASI GEREK

Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, Blue Bloods'ın final kararını veren CBS kanalının Boston Blues'u daha düşük bir giderle kotardığını belirtti.

"Zaten Blue Bloods'ın bitmesinin en önemli nedeni yüksek maliyetiydi. Bu yüzden daha düşük bir bütçeyle Boston Blues'un çekilmesine karar verdiler" dedi kaynak.

Yine aynı kaynağa bakılırsa Tom Selleck'in bu yeni diziye katılması öyle kolay değil. Çünkü daha az parayla çalışmak istemiyor. Başrol ücreti talep ediyor.

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'ISRARLA BAŞROL ÜCRETİ İSTİYOR'

Söz konusu kayrak "Tom hala 1984 yılındaymışız ve Magnum P.I dizisinde başrol oynuyormuş gibi bir ücret beklentisi içinde. Hakkını verelim Blue Bloods'ın özellikle ilk dönemdeki başarısında onun payı büyüktü. Sadık izleyici kitlesi onu bırakmadı" dedi.

Ama sonra değişen koşulları anlattı: "Artık bu yeni dizide bayrak Donnie Wahlberg'e geçti. Yan diziyi neredeyse tek başına götürüyor ve bundan da iyi bir kazanç elde ediyor. Sırf Tom'un gelmesi için ücretini düşürmeyi istemez. "

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Söylenenlere göre bu talepleri nedeniyle Tom Selleck, istediği gibi başrol değil dizide konuk oyuncu olarak yer alabilir.

Tabii bunun karşılığında da daha az bir ücreti kabul etmesi gerekir.



DENEYİMLİ OYUNCUNUN KALBİ KIRILIYOR

Tabii işin başka bir boyutu daha var... Tom Selleck, 81 yaşına geldi ve mecburen bir köşeye çekildi. Ama Blue Bloods'ın devam dizisinde Kathy Bates gibi kendisi kadar tecrübeli bir oyuncuyu görmek de onun kalbini kırıyor.

78 yaşındaki bir meslektaşı hala iş bulup çalışabilirken kendisinin emekli hayatı yaşamak zorunda kalması onun için büyük bir darbe oluyor.

Görünüşe göre TV dünyasında Tom Selleck ve onun bütün ekiple birlikte 14 yılını verdiği Blue Bloods dizisi daha uzun süre konuşulacak gibi.