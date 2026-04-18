Ünlü oyuncu yarı yaşındaki eski hostesle evli... 70'ten sonra sekizinci bebeğine kavuştu: Yanlış anlamayın, dedesi değil babasıyım!

İşte bunlardan biri de rol aldığı Frasier adlı diziyle tanınan 71 yaşındaki oyuncu Kelsey Grammer ile 47 yaşındaki dördüncü karısı Kayte Walsh…

2011 yılında evlenen Grammer ile Walsh, bir yıl sonrasından başlayarak arka arkaya üç çocuk sahibi oldu. En küçük çocukları da geçen yılın ekim ayında dünyaya geldi.

70'İNDEN SONRA SEKİZİNCİ KEZ BABA OLDU

Bu, Walsh'ın dördüncü bebeği ama Grammer, 70 yaşından sonra eski evliliklerinde doğan çocuklarıyla birlikte sekizinci kez baba oldu.

Grammer ile karısı Walsh, önceki akşam Los Angeles'ta çıktıkları akşam yemeğinden sonra objektiflere takıldı.

Bu aynı zamanda mutlu çiftin, altı aylık olan oğulları Christopher ile birlikte ilk kez görüntülenmesi oldu.

Kate minik oğlunu kucağında sımsıkı tutup ona sarılırken Kelsey Grammer da arkasından yürüdü. Her ikisinin de büyük bir neşe içinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Annesinin kucağında etrafı izleyen minik bebek de en az onlar kadar neşeli ve güler yüzlüydü.

DÖRDÜNCÜ BEBEK PEK NEŞELİ

Kelsey Grammer ile Kate Walsh; birlikte dördüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini geçen yılın haziran ayında duyurdu. Söylenenlere göre Grammer, hamilelik sırasında karısının en büyük yardımcısı oldu.

Geçen yılın son döneminde dünyaya gelen Christopher da çiftin diğer üç çocuğunun yanı sıra Kelsey Grammer'ın eski evliliklerinden doğan dört çocuğu için de yeni bir coşku kaynağı oldu.

Grammer ile karısı Kayte'in 14 yaşında Faith, 12 yaşında Gabriel ve 9 yaşında Auden James adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Kelsey Grammer, karısı ve dört çocuğuyla çıktığı akşam yemeğinde gayet neşeliydi.

YENİ BABA OLDU AMA TORUNU BİLE VAR: Kelsey Grammer'ın eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları ise artık birer yetişkin. En büyük çocuğu Spencer 42, Greer 34, Mason 24, Jude ise 21 yaşında. Hatta ünlü oyuncunun, dördüncü evliliğini yaptığı 2011 yılında dünyaya gelen bir torunu da bulunuyor.