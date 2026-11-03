Ünlü oyuncu yanında çalışan genç kadına bile lüks hayat yaşatmış: Özel jetler, pahalı restoranlar, markalı kıyafetler

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O sırada evli olduğu karısından dünyaya gelen iki çocuğunun bakıcısının bile kendi lüks hayatının nimetlerinden yararlanmasını sağlamış oyuncu.

Kendileriyle birlikte özel jetlere binip dünyayı gezmiş, elindeki imkanlarla gidemeyeceği lüks restoranlarda pahalı yiyecekler yemiş, herkesin kapısının önünden bile geçemeyeceği otellerle kalmış çocukların bakıcısı.

Üstelik de daha 20 yaşındayken.

Bu sözünü ettiğimiz kişi Russell Crowe ile eski karısı Danielle Spencer'ın o sırada küçücük olan çocuklarının bakıcısı Anna Baker...

Bugün 35 yaşında olan ve artık ünlülerin dadısı olarak tanınan Baker, henüz 20 yaşındayken Russell Crowe ile eski karısı Danielle Spencer'ın iki çocuğuna bakması için işe alındı.

Russell Crowe ile eski karısı Danielle Spencer'ın iki oğluna bakmak, Anna Baker'ın da hayatını değiştirmiş.

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Çiftin şimdi 22 yaşına olan oğlu Charles o sırada 7, şimdi 20 yaşında olan Tennyson da 5 yaşındaydı.

Anna Baker de bakıcılık kariyerinin ilk deneyimini ünlü çiftin yanında yaşadı.

Pert Now adlı yayın organına konuşan Anna Baker, Crowe ve Spencer'ın yanında çalıştığı dönemi "Kariyerim için harika bir başlangıçtı" diye tanımladı.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "20 yaşındayken birinci sınıfta uçmak, ya da özel jetlere binmek. En lüks otellerde kalmak, korumalarla gezmek... Kim istemez ki!

Anna Baker'ın söylediğine göre Russell Crowe ve eşiyle çalışmanın sonucuydu bu üst düzey yaşam.

Crowe'un iki oğlunun dadısı Anna Baker, daha ilk deneyiminde lüks hayatın inceliklerini öğrendi.

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Genç kadın bu durumu da "Lüks restoranlarda yemek yemenin ne demek olduğunu, ünlü bir markanın saatini koluna takmanın ya da tasarım bir çantayı kullanmanın ne hissettirdiğini öğrendim" sözleriyle anlattı.

Anna Baker, o ilk bakıcılık deneyimini "Her şey çok ihtişamlıydı... Crowe ailesi tarafından bu denli sıcak karşılandığım için çok mutluyu. Hala o harika çocukları ve Crowe'un eski eşini görüyorum" diyerek özetledi.

ŞİMDİ EN ÜNLÜ ÇOCUK BAKICISI

Aslına bakılırsa bu ilk deneyimi Anna Baker'ın kariyer yolunu da çizdi. Bugün artık Hollywood'un en iyi ve paylaşılamayan çocuk bakıcılarından biri olarak biliniyor.

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Russell Crowe ve Danielle Spencer'ın ardından birçok başka ünlünün çocuklarına da baktı.

Sonrasında da çocuk bakımıyla ilgili bazı şirketler kurdu. Ünlüler dünyasında gayet seçkin bir çocuk bakıcısı olarak biliniyor Anna Baker . Bu arada kendisi de iki çocuk annesi oldu.

Russell Crowe ile iki oğlunun annesi Danielle Spencer, 2003 yılında evlendi. 2012 yılında yollarını ayırdılar. Altı yıl sonra da resmen boşandılar.